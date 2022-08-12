«Отреагировал на эти сигналы». Наталья Эйсмонт о визите Президента на Минский молочный завод №1

Стоит отметить, что посещение данного предприятия не значилось в рабочем графике главы государства. Эта «незапланированная инспекция» своего рода проверка достоверности поступающей информации от жителей Минска, якобы в городе дефицит молочной продукции. Такие сообщения не могли остаться без внимания.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

Президент отреагировал на эти сигналы и приехал на один из заводов, который как раз и обеспечивает столицу молоком, чтобы посмотреть, как же на самом деле обстоят дела. Сразу хочу сказать и в данном случае хочу подчеркнуть, что каких-либо проблем с обеспечением столицы молоком и цельномолочной продукцией Президент не увидел. Как нет и не будет проблем с обеспечением в целом внутреннего рынка Беларуси какой-либо продукцией, какими-либо продуктами питания, будь то мясо, рыба или молоко.

Обратил внимание Президент и на иные проблемы, о которых также якобы идет речь: это и запчасти, и упаковка. В этом плане тоже каких-то проблемных, серьезных вопросов нет, в этом плане все работает. Более того, сегодня были поставлены жесткие задачи и министру сельского хозяйства, и иным ответственным должностным лицам обеспечить белорусское производство данных компонентов – запчастей и упаковки – до конца года. Конечно, эти задачи будут выполнены.