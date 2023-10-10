Направлений для развития предостаточно – Президент встретился с губернатором Новосибирской области
Новости Беларуси. В основе единства Беларуси и России должна быть прежде всего экономика. Об этом заявил Президент на встрече с губернатором Новосибирской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко: они живут и видят, что надо разрубить единство Беларуси и России
Переговоры длились около часа. Стороны подробно обсудили дальнейшее сотрудничество. Направлений предостаточно. О наиболее перспективных после встречи с Александром Лукашенко журналистам рассказал губернатор Новосибирской области.
Андрей Травников, губернатор Новосибирской области России:
Исторически у нас не было мощного станкостроения. Были отдельные предприятия с особыми нишами, но широкой номенклатуры станков в Новосибирске не производилось. В Беларуси это производство есть, и мы заинтересованы в современных станках. Новосибирская область – крупный молокопроизводящий регион, мы третьи в России по поголовью молочного стада. Конечно, мы заинтересованы в дальнейшей модернизации этой отрасли. Не скрою, раньше ориентировались на известных европейских производителей оборудования.
Сегодня готовы совместно с белорусами осваивать аналоги. Чтобы в наших будущих проектах по модернизации комплексов использовать оборудование совместного производства. Две темы подсказал на встрече Александр Григорьевич Лукашенко. Это внедрение искусственного интеллекта и беспилотных авиационных систем. Действительно сегодня в плане нашей совместной работы этих двух направлений нет, хотя они, по крайней мере для Новосибирской области, очень актуальны, потому что есть конкретные задачи. В том же госуправлении мы ежегодно увеличиваем объем функций, которые выполняет искусственный интеллект, снимая нагрузку со служащих и повышая качество госуслуг для населения.
Затронули на встрече широкий круг тем: от вопросов безопасности до гуманитарных. Отдельно Александр Лукашенко поблагодарил российскую сторону за вклад в развитие культурной составляющей сотрудничества.