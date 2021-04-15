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«Подписан контракт на поставку партии тракторов». Министр промышленности Беларуси рассказал о соглашениях с Азербайджаном

15 апреля 2021 11:38
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Новости Беларуси. Беларусь и Азербайджан договорились перейти на новую стадию кооперации в экономическом сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это лишь небольшая составляющая больших планов на будущее.

«Подписан контракт на поставку партии тракторов». Министр промышленности Беларуси рассказал о соглашениях с Азербайджаном-1

Обе стороны подводят итоги двухдневных переговоров, которые прошли в Баку. Так, две страны подтвердили отсутствие расхождений по международной повестке дня и общие цели, прежде всего в экономических вопросах. И без того немаленький полумиллиардный товарооборот договорились увеличивать, в том числе за счет открытия в Азербайджане новых совместных предприятий.

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«Подписан контракт на поставку партии тракторов». Министр промышленности Беларуси рассказал о соглашениях с Азербайджаном-4

К слову, перед визитом Президент Беларуси нацеливал министров – участников делегации на активную и результативную работу. Как итог – заключение ряда соглашений в сферах туризма, энергетики, сельского хозяйства и промышленности.

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«Подписан контракт на поставку партии тракторов». Министр промышленности Беларуси рассказал о соглашениях с Азербайджаном-7

Петр Пархомчик, министр промышленности Беларуси:
Подписан контракт на поставку партии тракторов в количестве 550 штук. Сумма контракта – около 9 млн долларов. Также обсуждены вопросы поставки продукции Минского автомобильного завода – это около шести транспортных средств. Опять же, азербайджанская сторона заинтересована не просто в покупке транспортных средств, они за создание данной компетенции в своей стране.

Сейчас проходят тестовые испытания четырех электробусов производителя «Белкоммунмаш». На базе этого тестирования будем создавать производства, которые будут обеспечивать Азербайджан. Ну и, конечно, мы надеемся на третьи страны, прилегающие к Азербайджану, – Иран, Турция, чтобы это было мосточком в продвижении нашей продукции на соседние страны.

«Подписан контракт на поставку партии тракторов». Министр промышленности Беларуси рассказал о соглашениях с Азербайджаном-10

Не обошли вниманием оба лидера и непростую тему ситуации в Нагорном Карабахе. После завершения конфликта нужно возвращать к жизни территории. Здесь Азербайджан может рассчитывать на опыт Беларуси.

«Подписан контракт на поставку партии тракторов». Министр промышленности Беларуси рассказал о соглашениях с Азербайджаном-13

Что до позиции нашего Президента относительно разрешения конфликта, Александр Лукашенко лично прокомментировал спекуляции на теме и раскрыл подробности переговорного процесса длиною в десятилетия.

«Подписан контракт на поставку партии тракторов». Министр промышленности Беларуси рассказал о соглашениях с Азербайджаном-16

Также Александр Лукашенко пригласил Ильхама Алиева в Беларусь, добавив, что некоторые пункты программы его визита уже обозначены.

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# Беларусь-Азербайджан # общество # Александр Лукашенко # Ильхам Алиев # Петр Пархомчик # Фотофакт

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