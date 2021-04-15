«Подписан контракт на поставку партии тракторов». Министр промышленности Беларуси рассказал о соглашениях с Азербайджаном

Новости Беларуси. Беларусь и Азербайджан договорились перейти на новую стадию кооперации в экономическом сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это лишь небольшая составляющая больших планов на будущее.

Обе стороны подводят итоги двухдневных переговоров, которые прошли в Баку. Так, две страны подтвердили отсутствие расхождений по международной повестке дня и общие цели, прежде всего в экономических вопросах. И без того немаленький полумиллиардный товарооборот договорились увеличивать, в том числе за счет открытия в Азербайджане новых совместных предприятий.

К слову, перед визитом Президент Беларуси нацеливал министров – участников делегации на активную и результативную работу. Как итог – заключение ряда соглашений в сферах туризма, энергетики, сельского хозяйства и промышленности.

Петр Пархомчик, министр промышленности Беларуси:

Подписан контракт на поставку партии тракторов в количестве 550 штук. Сумма контракта – около 9 млн долларов. Также обсуждены вопросы поставки продукции Минского автомобильного завода – это около шести транспортных средств. Опять же, азербайджанская сторона заинтересована не просто в покупке транспортных средств, они за создание данной компетенции в своей стране.

Сейчас проходят тестовые испытания четырех электробусов производителя «Белкоммунмаш». На базе этого тестирования будем создавать производства, которые будут обеспечивать Азербайджан. Ну и, конечно, мы надеемся на третьи страны, прилегающие к Азербайджану, – Иран, Турция, чтобы это было мосточком в продвижении нашей продукции на соседние страны.