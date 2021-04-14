Александр Лукашенко: помешать сотрудничеству Беларуси и Азербайджана не может ни одна пандемия

Новости Беларуси. Сотрудничеству Беларуси и Азербайджана не может помешать ни одна пандемия. Об этом заявил Александр Лукашенко во время встречи со своим азербайджанским коллегой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

13 апреля лидеры общались в неформальной обстановке более пяти часов. Большую часть времени обсуждали международную повестку, сегодня внимание двусторонним отношениям. Как отметили Президенты, на уровне и политического, и экономического взаимодействия у нас полное взаимопонимание. Подтверждение тому – рекордный, почти полумиллиардный товарооборот за 2020-й, пандемийный год. Во время переговоров решили не снижать темп и активнее работать над промышленной кооперацией.

Кроме того, Президент Азербайджана рассчитывает на помощь белорусов в восстановлении инфраструктуры в Нагорном Карабахе. В свою очередь наш Президент предложил углубить сотрудничество в поставках углеводородного сырья. В 2021 году Беларусь импортирует миллион тонн нефти из Азербайджана.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас блестящие отношения. И я этим всегда горжусь. Мы восстановили самые теплые отношения со времен Советского Союза по всем направлениям. И я вам очень благодарен, особенно за поддержку и в трудные времена, да и сейчас по поставкам углеводородного сырья для Беларуси. Нам, может быть, – вот я сегодня утром подумал – следует где-то рассмотреть вопрос углубления наших отношений именно в этой сфере, очень, конечно, тонкой, щепетильной, в силу того, что Беларусь расположена в эпицентре экономических, политических событий. Тем не менее нет нерешаемых вопросов. Спасибо вам за то, что вы нашли время для того, чтобы обсудить эти вопросы, несмотря на довольно напряженное время для Азербайджана.

Ильхам Алиев, Президент Азербайджана:

У нас отношения совершенно свободные от всяких проблем. Наши регулярные контакты позволяют просто подводить итог сделанному, намечать следующие шаги и двигаться вперед как два друга, партнера. Еще раз добро пожаловать и рад вас снова видеть в Баку.