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Александр Лукашенко: помешать сотрудничеству Беларуси и Азербайджана не может ни одна пандемия

14 апреля 2021 10:22
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Новости Беларуси. Сотрудничеству Беларуси и Азербайджана не может помешать ни одна пандемия. Об этом заявил Александр Лукашенко во время встречи со своим азербайджанским коллегой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: помешать сотрудничеству Беларуси и Азербайджана не может ни одна пандемия-1

13 апреля лидеры общались в неформальной обстановке более пяти часов. Большую часть времени обсуждали международную повестку, сегодня внимание двусторонним отношениям. Как отметили Президенты, на уровне и политического, и экономического взаимодействия у нас полное взаимопонимание. Подтверждение тому – рекордный, почти полумиллиардный товарооборот за 2020-й, пандемийный год. Во время переговоров решили не снижать темп и активнее работать над промышленной кооперацией.

Александр Лукашенко: помешать сотрудничеству Беларуси и Азербайджана не может ни одна пандемия-4

Кроме того, Президент Азербайджана рассчитывает на помощь белорусов в восстановлении инфраструктуры в Нагорном Карабахе. В свою очередь наш Президент предложил углубить сотрудничество в поставках углеводородного сырья. В 2021 году Беларусь импортирует миллион тонн нефти из Азербайджана.

Александр Лукашенко: помешать сотрудничеству Беларуси и Азербайджана не может ни одна пандемия-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас блестящие отношения. И я этим всегда горжусь. Мы восстановили самые теплые отношения со времен Советского Союза по всем направлениям. И я вам очень благодарен, особенно за поддержку и в трудные времена, да и сейчас по поставкам углеводородного сырья для Беларуси. Нам, может быть, – вот я сегодня утром подумал – следует где-то рассмотреть вопрос углубления наших отношений именно в этой сфере, очень, конечно, тонкой, щепетильной, в силу того, что Беларусь расположена в эпицентре экономических, политических событий. Тем не менее нет нерешаемых вопросов. Спасибо вам за то, что вы нашли время для того, чтобы обсудить эти вопросы, несмотря на довольно напряженное время для Азербайджана.

Александр Лукашенко: помешать сотрудничеству Беларуси и Азербайджана не может ни одна пандемия-10

Ильхам Алиев, Президент Азербайджана:
У нас отношения совершенно свободные от всяких проблем. Наши регулярные контакты позволяют просто подводить итог сделанному, намечать следующие шаги и двигаться вперед как два друга, партнера. Еще раз добро пожаловать и рад вас снова видеть в Баку.

Александр Лукашенко: помешать сотрудничеству Беларуси и Азербайджана не может ни одна пандемия-13

Переговоры в президентском дворце «Загульба» недалеко от Баку продолжаются. К Президентам присоединились участники делегаций, чтобы детально обсудить все наработки и перспективные проекты. Ожидается, что по итогам встречи будет подписан ряд документов.

# Беларусь-Азербайджан # Александр Лукашенко # Ильхам Алиев # Фотофакт

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