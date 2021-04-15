Когда в Минске начнут отключать отопление?

Новости Беларуси. Первый этап завершения отопительного сезона в Минске. 16 апреля в столице начнут отключать батареи в административных зданиях и на производствах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается жилья и социальных объектов, сроки прекращения теплоснабжения там будут зависеть от погоды. Средняя температура воздуха за окном не менее трех суток подряд должна быть не ниже 8 градусов.