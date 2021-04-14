«Реализуем наши договорённости». Подробности визита Александра Лукашенко в Азербайджан

Новости Беларуси. Минск и Баку – надежные партнеры не первый год. Вот и в этот раз во время официального визита нашего Президента в Азербайджан это еще раз подтвердилось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Детальный план партнерских отношений Александр Лукашенко и Ильхам Алиев обсуждали два дня. Большое внимание – торгово-экономическому сотрудничеству и переходу на новую стадию кооперации.

Познается дружба и в таких моментах, как поддержка. Александр Лукашенко предложил оказать помощь в восстановлении затронутых недавним конфликтом территорий. Кроме того, готова наша страна помочь и с вакцинами. Препараты, созданные по российским технологиям, в таком объеме мы потребить не сможем, поэтому готовы экспортировать, в том числе и в Азербайджан. А вот что предлагает официальный Баку официальному Минску? Расскажет Алена Сырова.

Этому рукопожатию, а значит, старту официальных переговоров президентов Беларуси и Азербайджана предшествовала пятичасовая беседа в неформальной обстановке. 13 апреля Александр Лукашенко и Ильхам Алиев тет-а-тет обсуждали актуальную повестку. Сегодняшние переговоры стали логичным продолжением диалога с уже расставленными акцентами.

Ильхам Алиев, президент Азербайджана:

Я очень рад, как развиваются отношения между нашими странами. Придали такой динамизм нашим связям, что по всем направлениям видим развитие, видим практическое решение вопросов, которые мы согласовываем. Это все свидетельствует о тесном политическом взаимодействии, высоком уровне доверия между нашими странами и нацеленности на результат.

Об уровне доверия говорит и сам факт личной встречи в коронавирусные времена. В Азербайджане с COVID-19 непростая ситуация, действуют довольно строгие ограничения. И тем не менее Александр Лукашенко стал первым зарубежным лидером, который в 2021 году приехал с визитом в Баку.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Истинные друзья не откладывают в долгий ящик те мероприятия, которые нужно будет провести вовремя, мы это и делаем, и помешать этому не может ни одна пандемия. Вы очень правильно сказали: у нас очень диверсифицированы наши отношения в плане политики и экономики, в плане конкретных направлений. И очень правильно: они абсолютно ничем не отягощены. Мы никому не мешаем, и нам старается никто не мешать, потому что если ты хочешь что-то сделать, то трудно этому помешать. Мы всегда реализуем наши договоренности. И свидетельством тому является полумиллиардный товарооборот на сегодняшний день, которого не было до пришествия вас на пост президента вообще. Поэтому с точки зрения динамики это хороший товарооборот.

Рост в полтора раза за год, поправка – в пандемийный год – согласитесь, впечатляет. Немалую роль в достижении таких показателей сыграли договоренности о поставках азербайджанской нефти. Когда с нашим основным партнером – Россией – возникли разногласия, Баку поддержал Минск.

В итоге в 2021 году нам поступит миллион тонн черного золота из Азербайджана. Но Александр Лукашенко предложил рассмотреть возможность пойти еще дальше. Тем более что маршрут уже отлажен. Александр Лукашенко, посещая Азербайджан: «Министрам я сказал по-мужски: каждый отсюда должен уехать с определённым объёмом работы»

Некоторые договоренности по итогам переговоров скрепили на бумаге (например, в сфере туризма и энергетики). Рассчитывать на Беларусь Азербайджан может и в вопросах борьбы с COVID-19. Александр Лукашенко рассказал, что мы налаживаем производство вакцины по российским технологиям, но весь объем наша страна едва ли сможет потребить, потому можем экспортировать препарат в том числе и в Азербайджан.

Александр Лукашенко:

Это было воспринято не только положительно, но и с определенной надеждой. Азербайджану нужна будет вакцина. Еще одна договоренность касается ситуации в Нагорном Карабахе. Это бессменная тема переговоров, правда, теперь, к счастью, речь идет уже не об урегулировании конфликта, а о налаживании в регионе мирной жизни. Александр Лукашенко:

Вы должны знать, что белорусы – это надежные друзья и надежные люди. Все, о чем мы договорились, будет реализовано. За десятилетия отношений Минска и Баку бывали разные ситуации, но друг в друге мы всегда находили поддержку. Потому-то слова «дружба» и «дружеский» звучат довольно часто в контексте белорусско-азербайджанских отношений.

В завершении своего двухдневного визита Александр Лукашенко пригласил Ильхама Алиева в Беларусь. Тот приглашение принял, тем более что программу частично проработали во время переговоров.