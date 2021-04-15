Александр Лукашенко на встрече с Ильхамом Алиевым: «Когда не стану Президентом, много чего расскажу хорошего»

Новости Беларуси. Беларусь и Азербайджан договорились перейти на новую стадию кооперации в экономическом сотрудничестве. И это лишь небольшая составляющая больших планов на будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, две страны подтвердили отсутствие расхождений по международной повестке дня. Договорились о трансфере технологий и открытии в Азербайджане новых совместных предприятий. Не обошли вниманием и тему COVID и пандемии. В этой связи Александр Лукашенко напомнил, что в Беларуси начинается массовая вакцинация, для этих целей будут использоваться созданные в стране по российским технологиям препараты, которые мы готовы экспортировать.

Не обошли вниманием оба лидера и непростую тему ситуации в Нагорном Карабахе. Наконец-то в зоне конфликта прекращены боевые действия. С чем Александр Лукашенко и поздравил армянский и азербайджанский народы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я, конечно, когда не стану Президентом, много чего расскажу хорошего о том, что Ильхам Гейдарович предлагал армянскому народу и руководителям Армении для того, чтобы урегулировать этот конфликт. Одно из предложений, когда мне сказал: «Слушай, ты передай армянам – ты с ними в хороших отношениях – я готов восстановить не только Карабах, но и поднять Армению (когда за 100 долларов была нефть), говорил ты мне. Я не называю сумму даже, которую вот я сразу готов заплатить. Передай им, чтобы мирно урегулировали этот вопрос.

Я сегодня впервые публично. Я думаю, ты же не против, что я это сказал.

Ильхам Алиев, президент Азербайджана:

Александр Григорьевич, все, что хочешь… Уже ты все сказал.