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  • Ильхам Алиев: к работам по восстановлению территорий мы будем привлекать только компании из дружественных стран. И Беларусь является таковой

Ильхам Алиев: к работам по восстановлению территорий мы будем привлекать только компании из дружественных стран. И Беларусь является таковой

14 апреля 2021 19:07
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Новости Беларуси. Минск и Баку – надежные партнеры не первый год. Вот и в этот раз во время официального визита нашего Президента в Азербайджан это еще раз подтвердилось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Детальный план партнерских отношений Александр Лукашенко и Ильхам Алиев обсуждали два дня. Большое внимание – торгово-экономическому сотрудничеству и переходу на новую стадию кооперации.

Ильхам Алиев: к работам по восстановлению территорий мы будем привлекать только компании из дружественных стран. И Беларусь является таковой-1

Еще одна договоренность касается ситуации в Нагорном Карабахе. Это бессменная тема переговоров, правда, теперь, к счастью, речь идет уже не об урегулировании конфликта, а о налаживании в регионе мирной жизни.

Ильхам Алиев: к работам по восстановлению территорий мы будем привлекать только компании из дружественных стран. И Беларусь является таковой-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как мы вчера с Ильхамом Гейдаровичем говорили о том, что решили вопрос, назавтра проснулся и подумал: это только первый шаг. И сколько еще предстоит сделать на этих территориях, в четыре раза больше Люксембурга или равных Ливану, не меньше Ливана. Это будет еще более длительная и тяжелейшая эпопея.

Ильхам Алиев: к работам по восстановлению территорий мы будем привлекать только компании из дружественных стран. И Беларусь является таковой-7

Ильхам Алиев, президент Азербайджана:
Мы детально и вчера, и сегодня обсуждали опыт Беларуси в создании агрогородков. Я информировал Александра Григорьевича, что Карабах объявлен зоной зеленой энергии. И первый пилотный проект «Умное село» практически готов уже к реализации. С учетом опыта Беларуси в этой сфере нам, конечно, очень было бы интересно работать в этом направлении.

Также я еще раз сказал, что мы будем привлекать к работам по восстановлению территорий только компании из дружественных стран. И Беларусь является таковой для Азербайджана.

Ильхам Алиев: к работам по восстановлению территорий мы будем привлекать только компании из дружественных стран. И Беларусь является таковой-10

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# Беларусь-Азербайджан # Александр Лукашенко # Ильхам Алиев # Алена Сырова # Фотофакт

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