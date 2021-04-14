Ильхам Алиев: к работам по восстановлению территорий мы будем привлекать только компании из дружественных стран. И Беларусь является таковой

Новости Беларуси. Минск и Баку – надежные партнеры не первый год. Вот и в этот раз во время официального визита нашего Президента в Азербайджан это еще раз подтвердилось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще одна договоренность касается ситуации в Нагорном Карабахе. Это бессменная тема переговоров, правда, теперь, к счастью, речь идет уже не об урегулировании конфликта, а о налаживании в регионе мирной жизни.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Как мы вчера с Ильхамом Гейдаровичем говорили о том, что решили вопрос, назавтра проснулся и подумал: это только первый шаг. И сколько еще предстоит сделать на этих территориях, в четыре раза больше Люксембурга или равных Ливану, не меньше Ливана. Это будет еще более длительная и тяжелейшая эпопея.

Ильхам Алиев, президент Азербайджана:

Мы детально и вчера, и сегодня обсуждали опыт Беларуси в создании агрогородков. Я информировал Александра Григорьевича, что Карабах объявлен зоной зеленой энергии. И первый пилотный проект «Умное село» практически готов уже к реализации. С учетом опыта Беларуси в этой сфере нам, конечно, очень было бы интересно работать в этом направлении.

Также я еще раз сказал, что мы будем привлекать к работам по восстановлению территорий только компании из дружественных стран. И Беларусь является таковой для Азербайджана.