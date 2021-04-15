Новости Беларуси. В студии «Большого города» Дмитрий Шевцов, главный врач 1-й городской больницы Минска.
Новости Беларуси. В студии «Большого города» Дмитрий Шевцов, главный врач 1-й городской больницы Минска.
Илона Волынец, ведущая:
Дмитрий Евгеньевич, сейчас к вам вопрос не как к врачу, а как к гражданину нашей страны. Вот последние полгода не спрятались где-то у себя в кабинете. Вы активно приходите в разные ток-шоу, на программы, даете интервью. И вы не скрываете свою гражданскую позицию.
Дмитрий Шевцов, главный врач 1-й городской больницы Минска:
Я это никогда не скрывал.
Илона Волынец:
Почему?
Дмитрий Шевцов:
Я руководитель, за которым стоит любое учреждение, где бы я ни работал. Я работал два созыва в парламенте. У меня была большая политическая школа. Это на самом деле незаменимый отрезок, который получить в университетах, к сожалению, невозможно. Этому не учат, пока ты не придешь и не начнешь работать. Я знаю не только внутриполитическую обстановку, но и владею внешнеполитической обстановкой. Потому что последний созыв я работал непосредственно в комиссии по международным делам. Я знаю, насколько котируется Республика Беларусь на международной арене. Я знаю, насколько доверяют нашему государству. Насколько доверяют гаранту государства – Президенту, как бы кто про это не говорил.
Слушайте, ну, когда уже говорили, вот методичка Шарпа, где все прописано еще в 60-70-х годах. Ничего не поменялось. Вы марионетки, которыми управляют. Прошло время, мы увидели, кто за этим стоит. За этим стоят спецслужбы других государств. Потому что вот эта война спецслужб, она же не прекращается никогда. Шпионаж всегда был и будет, чтобы дестабилизировать обстановку. Ведь сильное государство бывает не только потому, что у меня очень классная экономика, а потому что я подорвал экономику другой страны. Почему мы это не замечаем? Почему мы на это не делаем акцент? Когда мы увидим, что Украина уже, извините, лежит на боку. И уже давно. И уже дышит через раз, агонирует. Точно так же на бок повернуть Беларусь – и все. И вот он – мост между Европой и Азией. Вот он мост: проводные пути не только в Россию, но и в Китай, в такие страны, которые могут иметь вес колоссальный на мировой арене.
Дмитрий Шевцов:
Мы хотим больше, потому что в Европе зарплату платят в три раза больше. Но, понимаете, вот людям говоришь: не путайте, пожалуйста, экскурсию с эмиграцией. Это старый анекдот, это очень интересные вещи. Как только вы приедете туда на постоянное место жительства, вам скажут: «Страховка – 1 000 евро, коммунальные услуги – 300 евро, оплата квартиры еще 300 – 400 евро». Это причем в таком райончике, там где-то. И посчитайте, сколько у вас на 2,5 тысячи евро останется зарплаты.
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