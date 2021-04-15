Илона Волынец, ведущая: Дмитрий Евгеньевич, сейчас к вам вопрос не как к врачу, а как к гражданину нашей страны. Вот последние полгода не спрятались где-то у себя в кабинете. Вы активно приходите в разные ток-шоу, на программы, даете интервью. И вы не скрываете свою гражданскую позицию.

Дмитрий Шевцов:

Я руководитель, за которым стоит любое учреждение, где бы я ни работал. Я работал два созыва в парламенте. У меня была большая политическая школа. Это на самом деле незаменимый отрезок, который получить в университетах, к сожалению, невозможно. Этому не учат, пока ты не придешь и не начнешь работать. Я знаю не только внутриполитическую обстановку, но и владею внешнеполитической обстановкой. Потому что последний созыв я работал непосредственно в комиссии по международным делам. Я знаю, насколько котируется Республика Беларусь на международной арене. Я знаю, насколько доверяют нашему государству. Насколько доверяют гаранту государства – Президенту, как бы кто про это не говорил.

Слушайте, ну, когда уже говорили, вот методичка Шарпа, где все прописано еще в 60-70-х годах. Ничего не поменялось. Вы марионетки, которыми управляют. Прошло время, мы увидели, кто за этим стоит. За этим стоят спецслужбы других государств. Потому что вот эта война спецслужб, она же не прекращается никогда. Шпионаж всегда был и будет, чтобы дестабилизировать обстановку. Ведь сильное государство бывает не только потому, что у меня очень классная экономика, а потому что я подорвал экономику другой страны. Почему мы это не замечаем? Почему мы на это не делаем акцент? Когда мы увидим, что Украина уже, извините, лежит на боку. И уже давно. И уже дышит через раз, агонирует. Точно так же на бок повернуть Беларусь – и все. И вот он – мост между Европой и Азией. Вот он мост: проводные пути не только в Россию, но и в Китай, в такие страны, которые могут иметь вес колоссальный на мировой арене.