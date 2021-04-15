«Особенно грешат вредными составами препараты масс-маркета». Какие компоненты в косметике опасны для здоровья

Ухоженным барышням диву даешься – кожа румяная, как сочный персик. Вся магия кроется в качестве подобранных средств. Ни один эликсир молодости не сотворит волшебство, если в его составе будут опасные ингредиенты. Наталья Крук, помощник заведующего кафедрой по лечебной работе Белорусской медицинской академии последипломного образования:

Достоверно вредные вещества, если косметика была тестирована и проходила сертификацию и регистрацию, не могут находиться в косметике.

Доверяй, но проверяй. Чтобы попасть на полки магазина, производитель мог пойти на хитрость – завуалировать в составе потенциально опасные вещества.

Дарья Карпинская, косметолог:

Особенно грешат вредными составами препараты масс-маркета. Из вредных составов хочу отметить формальдегид. Мы его часто встречаем, это своего рода консервант, но он очень канцерогенен, соответственно, это яд. Ученые недавно сделали такой вывод, что именно метилпарабен во взаимодействии с ультрафиолетовыми лучами группы В вызывает преждевременное старение кожи.

Гидроксинон популярен в препаратах осветляющих и вызывает также преждевременное старение кожи, так как взаимодействует с ультрафиолетовыми лучами групп А и В, уменьшает выработку меланина.

Не стоит обманываться. Безопасной на 100 % косметики не бывает, и она, разумеется, нуждается в стабилизаторах, эмульгаторах и отдушках. Вопрос в их количестве. Наталья Крук:

Пропиленгликоль – это минеральные масла, которые получаются из продуктов нефтепереработки. У нас в дерматологии существуют целые препараты, лечебные средства, которые используются из тех же продуктов нефтепереработки для лечения псориаза и других дерматозов. Но в ежедневном уходе такие продукты использоваться не могут.

Выбирая подходящий уход, изучите, как его составляющие будут взаимодействовать друг с другом, сколько они могут находиться на коже. Ведь даже такие полезные компоненты, как глицерин и глицерол, которые входят в состав практически всех увлажняющих продуктов, при определенных внешних условиях вместо увлажнения могут давать обратный эффект. И обезвоженная кожа – это меньшее из возможных зол.

Наталья Крук:

Препараты из фторуглеродов токсичны для дыхательных путей. Продукты, которые обладают фотопротективным действием, являясь ультрафиолетовым фильтром, при определенных условиях, при определенной влажности, при определенном термическом воздействии могут обладать проканцерогенным действием. Повышаются риски развития рака молочных желез или рака яичников у женщин. И все же дело не сводится к кошельку. Потому как и дорогие профессиональные продукты могут содержать элементы, которые именно с вашей кожей совершенно не совместимы.