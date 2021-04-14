Александр Лукашенко, посещая Азербайджан: «Министрам я сказал по-мужски: каждый отсюда должен уехать с определённым объёмом работы»

Детальный план партнерских отношений Александр Лукашенко и Ильхам Алиев обсуждали два дня. Большое внимание – торгово-экономическому сотрудничеству и переходу на новую стадию кооперации.

Новости Беларуси. Минск и Баку – надежные партнеры не первый год. Вот и в этот раз во время официального визита нашего Президента в Азербайджан это еще раз подтвердилось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову о диверсификации. У наших стран очень многогранное сотрудничество – и торговля, и сельское хозяйство, и туризм, и промышленная кооперация. Последнюю, кстати, договорились вывести на новый уровень.

Все это продолжили обсуждать уже в широком формате вместе с профильными министрами, каждый из которых ехал в Баку с определенной задачей от главы государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Министрам я сказал по-мужски: каждый отсюда должен уехать с определенным объемом работы. Белорусский министр должен найти себе здесь работу. Тем более Президент открыл дверь широко для белорусов, для их работы в этой стране – богатейшей стране. У нас хорошие перспективы видятся для углубления нашего взаимодействия в научно-технической сфере.

Что касается ВПК, здесь бывший министр обороны Беларуси, ныне посол, который знает все: от границы до современных средств, которые мы производим.

Любое требование посла будет реализовано в сфере военно-промышленного комплекса по тем направлениям, которые мы можем, и те сферы, которые нужны нашим друзьям в Азербайджане.