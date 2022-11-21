Почва зыбкая, а здание держится. В чём особенность конструкции Дворца Республики?

Новости Беларуси. Дворец Республики стал символом возрожденного государства. С появлением Дворца Независимости фокус сместился. Однако многие исторически значимые мероприятия по-прежнему доверяют стенам, что были возведены не сразу и не без проблем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В основе Дворца Республики находится бетонная подушка толщиной почти в три метра. Ее непрерывно заливали несколько суток. Необходимость нетипичной конструкции определило обследование грунтов – почва оказалась ненадежной для массивной постройки. Однако теперь, по прошествии 25 лет, с уверенностью можно сказать, что схема себя оправдала.

Анатолий Шабалин, лауреат государственной премии за 2004 год в области искусства и архитектуры за комплексное решение интерьеров Дворца Республики:

Цельная бетонная подушка под всем зданием. Так что если будут какие-то тектонические разломы – не страшно. Дворец устроит. Почему декорации во Дворце Республики не меняются уже 25 лет?

Разговоры о строительстве композиционного центра Октябрьской площади тянулись с 1950-х годов. Но место пустовало по разным причинам: сначала были проблемы финансирования, после – распад Советского Союза.