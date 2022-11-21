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Почва зыбкая, а здание держится. В чём особенность конструкции Дворца Республики?

21 ноября 2022 19:14
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Новости Беларуси. Дворец Республики стал символом возрожденного государства. С появлением Дворца Независимости фокус сместился. Однако многие исторически значимые мероприятия по-прежнему доверяют стенам, что были возведены не сразу и не без проблем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Почва зыбкая, а здание держится. В чём особенность конструкции Дворца Республики?-1

В основе Дворца Республики находится бетонная подушка толщиной почти в три метра. Ее непрерывно заливали несколько суток. Необходимость нетипичной конструкции определило обследование грунтов – почва оказалась ненадежной для массивной постройки. Однако теперь, по прошествии 25 лет, с уверенностью можно сказать, что схема себя оправдала.  

Почва зыбкая, а здание держится. В чём особенность конструкции Дворца Республики?-4

Анатолий Шабалин, лауреат государственной премии за 2004 год в области искусства и архитектуры за комплексное решение интерьеров Дворца Республики:  
Цельная бетонная подушка под всем зданием. Так что если будут какие-то тектонические разломы – не страшно. Дворец устроит.  

Почему декорации во Дворце Республики не меняются уже 25 лет?  

Почва зыбкая, а здание держится. В чём особенность конструкции Дворца Республики?-7

Разговоры о строительстве композиционного центра Октябрьской площади тянулись с 1950-х годов. Но место пустовало по разным причинам: сначала были проблемы финансирования, после – распад Советского Союза.  

Почва зыбкая, а здание держится. В чём особенность конструкции Дворца Республики?-10

«Скелет» дворца долго стоял за бетонным ограждением. История долгостроя или саркофага, как прозвали здание в народе, могла окончиться печально, если бы не вмешался глава государства.  

«Дворец Республики как бы диктует культуру в массы». Что работники говорят о знаковом сооружении?  

Почва зыбкая, а здание держится. В чём особенность конструкции Дворца Республики?-13

Максим Приходовский, директор Дворца Республики:  
Это было одно из первых мест, которые посетил Президент. Долгострой. И было принято решение, что Дворцу Республики быть.  

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# Государственная политика # общество # Анатолий Шабалин # Максим Приходовский # Полина Королева # Александр Лукашенко # Фотофакт

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