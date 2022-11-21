«Это самое правильное решение». Зачем силы ОДКБ вошли в Казахстан в январе?
Новости Беларуси. 23 ноября лидеры стран ОДКБ встретятся в Ереване и обсудят проблемы безопасности. Кто пытается разладить отношения внутри союза? Насколько важно существование этой организации? Актуально ли военное объединение в современном мире? В прямом эфире ток-шоу «По существу» соберутся офицеры и политологи. Также свяжемся с экспертами из стран ОДКБ.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
У ШОС и ОДКБ есть связи очень хорошие. Они развиваются. Второй момент – растет политический авторитет Шанхайской организации сотрудничества. Мы сегодня говорим много о политических действиях, политических сигналах, поэтому мне кажется, что здесь политика даже важнее пока. Конечно, развивается с отдельными странами военно-техническое сотрудничество. На мой взгляд, политические сигналы крайне важны. Казахский эксперт здесь так аккуратно выступала, использовала риторику, которая принята сейчас в этой стране. Хорошо размышлять так постфактум, а если бы ОДКБ не вошло в Казахстан в январе? То есть это был сильнейший политический сигнал как внутриполитический, остановиться определенным силам, да, там были задействованы и внешние факторы, но было достаточно и внутриполитических.
Алена Сырова, СТВ:
Это спекуляция на принадлежности к организации – это то, что мы сейчас видели на примере Польши и этой ракеты упавшей. Ведь что первым делом стали говорить, что так-так, Польша – это член НАТО – значит, ждите ответочку от НАТО, которое вступится за своего.
Сергей Рачков:
Сегодня наш глава государства так разложил все.
Кирилл Казаков:
Конкретно объяснил, куда могла лететь ракета.
Сергей Рачков:
И откуда она летела, и для чего она летела. Поэтому сегодня мы должны говорить, что мы должны сосредоточиться на укреплении тех союзов, в которых работает Республика Беларусь. Мы подали заявку в ШОС, она позитивно воспринята. Вероятно, скоро мы будем полноправными в ШОС.
Алена Сырова:
Как минимум год нам потребуется для этого. Это не так быстро.
Сергей Рачков:
Соответственно, председательство в ОДКБ в следующем году, может, мы сумеем задействовать и этот фактор в работе с ШОС.
Алена Сырова:
К вопросу о Казахстане, Андрей Иванович, скажите, почему ОДКБ не мог не использовать свой потенциал и не войти в Казахстан? Почему мы не могли поступить иначе?
Андрей Чернобай, военный аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Могли поступить иначе, но другие последствия были бы. А кому они надо? Зачем? Они сделали то, что должны были сделать на тот момент, это самое правильное решение было принято.
Алена Сырова:
Этого ли от нас ждали?
Андрей Чернобай:
Казахстан, скорее всего, этого от нас ждал. Потому что мы уже говорили, ОДКБ работает в соответствии с уставом. Там есть основные задачи. И вот одна из задач – это взять под охрану объекты гражданские и военные, продемонстрировать готовность к развертыванию больших сил. То, что Сергей Анатольевич говорил – это все и было.
Олег Гайдукевич:
Потому что мы мира хотим в Казахстане.
Сергей Рачков:
Давайте продолжим говорить о политике, кто председательствует в ОДКБ? Армения. То есть вход в Казахстан под председательством Армении. И надо отдать должное политическому руководству членов ОДКБ, что они очень быстро согласовали принятие такого решения под председательством Армении.
Олег Гайдукевич:
А давайте людей успокоим. Люди нервничают, хочется людей успокоить – 10 секунд. Первое, чтобы люди спокойно смотрели, мы говорим о войне сегодня, но все делаем для мира. Это все должны знать, что Беларусь все делает для мира. И наши военные укрепляют свою боеспособность, чтобы мир был в Беларуси, чтобы люди спокойно спали хоть немножко и верили нашим военным, и гордились ими. Спасибо им за труд!
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