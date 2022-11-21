«Это самое правильное решение». Зачем силы ОДКБ вошли в Казахстан в январе?

Новости Беларуси. 23 ноября лидеры стран ОДКБ встретятся в Ереване и обсудят проблемы безопасности. Кто пытается разладить отношения внутри союза? Насколько важно существование этой организации? Актуально ли военное объединение в современном мире? В прямом эфире ток-шоу «По существу» соберутся офицеры и политологи. Также свяжемся с экспертами из стран ОДКБ.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

У ШОС и ОДКБ есть связи очень хорошие. Они развиваются. Второй момент – растет политический авторитет Шанхайской организации сотрудничества. Мы сегодня говорим много о политических действиях, политических сигналах, поэтому мне кажется, что здесь политика даже важнее пока. Конечно, развивается с отдельными странами военно-техническое сотрудничество. На мой взгляд, политические сигналы крайне важны. Казахский эксперт здесь так аккуратно выступала, использовала риторику, которая принята сейчас в этой стране. Хорошо размышлять так постфактум, а если бы ОДКБ не вошло в Казахстан в январе? То есть это был сильнейший политический сигнал как внутриполитический, остановиться определенным силам, да, там были задействованы и внешние факторы, но было достаточно и внутриполитических.

Алена Сырова, СТВ:

Это спекуляция на принадлежности к организации – это то, что мы сейчас видели на примере Польши и этой ракеты упавшей. Ведь что первым делом стали говорить, что так-так, Польша – это член НАТО – значит, ждите ответочку от НАТО, которое вступится за своего. Сергей Рачков:

Сегодня наш глава государства так разложил все. Кирилл Казаков:

Конкретно объяснил, куда могла лететь ракета. Сергей Рачков:

И откуда она летела, и для чего она летела. Поэтому сегодня мы должны говорить, что мы должны сосредоточиться на укреплении тех союзов, в которых работает Республика Беларусь. Мы подали заявку в ШОС, она позитивно воспринята. Вероятно, скоро мы будем полноправными в ШОС.

Алена Сырова:

Как минимум год нам потребуется для этого. Это не так быстро. Сергей Рачков:

Соответственно, председательство в ОДКБ в следующем году, может, мы сумеем задействовать и этот фактор в работе с ШОС. Алена Сырова:

К вопросу о Казахстане, Андрей Иванович, скажите, почему ОДКБ не мог не использовать свой потенциал и не войти в Казахстан? Почему мы не могли поступить иначе?

Андрей Чернобай, военный аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Могли поступить иначе, но другие последствия были бы. А кому они надо? Зачем? Они сделали то, что должны были сделать на тот момент, это самое правильное решение было принято. Алена Сырова:

Этого ли от нас ждали? Андрей Чернобай:

Казахстан, скорее всего, этого от нас ждал. Потому что мы уже говорили, ОДКБ работает в соответствии с уставом. Там есть основные задачи. И вот одна из задач – это взять под охрану объекты гражданские и военные, продемонстрировать готовность к развертыванию больших сил. То, что Сергей Анатольевич говорил – это все и было. Олег Гайдукевич:

Потому что мы мира хотим в Казахстане.