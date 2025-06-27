Новости по тегу #Максим Приходовский

Дворец Республики был одним из организаторов «Марафона единства». Творческая работа, которая была сделана совместно с большим количеством людей.
Возводить Дворец Республики начали в 1980-х, но не обошлось без препятствий. Вначале – проблемы с финансированием, после – распад СССР. История здания могла закончиться печально, если бы не решение главы государства.
Государственные награды, полученные за три дня до великого праздника 80-летия Победы – это огромная честь и невидимая нить, которая объединяет лучших представителей современной Беларуси с подвигом наших предков в Великой Отечественной войне.
Во Дворце Республики прошло масштабное шоу «Наши любимые песни».
И самый главный посыл марафона – это, конечно же, объединение людей.
Музыка – главная составляющая республиканской общественно-культурной акции «Марафон единства». Об этом связующем звене, который помогает создать атмосферу единства и сотрудничества, поговорили с директором Дворца Республики.
О Дворце Республики, «Марафоне единства», новых проектах. Об этом и многом другом поговорили с депутатом Мингорсовета.
Ожидается много интересных локаций, концертных площадок и незабываемых эмоций. Все желающие смогут посетить с экскурсией местные предприятия.
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