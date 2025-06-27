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Новости по тегу #Максим Приходовский

«Огромная творческая работа!» Как готовили «Марафон единства», рассказал Максим Приходовский
27 июня 2025 14:45

«Огромная творческая работа!» Как готовили «Марафон единства», рассказал Максим Приходовский

Если бы не решение Президента, здания могло не быть – история строительства Дворца Республики
27 июня 2025 14:32

Если бы не решение Президента, здания могло не быть – история строительства Дворца Республики

Ими гордится вся страна! Президент вручил госнаграды самым достойным – подводим итоги
05 мая 2025 17:20

Ими гордится вся страна! Президент вручил госнаграды самым достойным – подводим итоги

Лепс, Сумишевский, Рада Рай! Масштабный концерт организовали на площадке Дворца Республики
16 января 2025 19:15

Лепс, Сумишевский, Рада Рай! Масштабный концерт организовали на площадке Дворца Республики

«Марафон единства» продолжится в 2025 году. Каких успехов достигли – рассказал Максим Приходовский
31 декабря 2024 09:09

«Марафон единства» продолжится в 2025 году. Каких успехов достигли – рассказал Максим Приходовский

На мастер-классы от Президентского оркестра едут топовые музыканты! Максим Приходовский о «Марафоне единства»
28 ноября 2024 11:33

На мастер-классы от Президентского оркестра едут топовые музыканты! Максим Приходовский о «Марафоне единства»

В чём глубинность «Марафона единства» и какие проекты ждать в Пинске? Ответил депутат Мингорсовета
08 ноября 2024 19:22

В чём глубинность «Марафона единства» и какие проекты ждать в Пинске? Ответил депутат Мингорсовета

Квесты, любимые артисты, выставки и музеи – узнали, как Молодечно готовится к «Марафону единства»
10 октября 2024 17:08

Квесты, любимые артисты, выставки и музеи – узнали, как Молодечно готовится к «Марафону единства»

Почему хотел стать педиатром и ради кого живёт Максим Приходовский? Большой разговор с директором Дворца Республики
07 июля 2024 08:07

Почему хотел стать педиатром и ради кого живёт Максим Приходовский? Большой разговор с директором Дворца Республики

Максим Приходовский рассказал, как видит развитие белорусской культуры
07 июля 2024 07:58

Максим Приходовский рассказал, как видит развитие белорусской культуры

«Это было мощно, плакали офицеры». Какой концерт во Дворце Республики стал самым знаковым?
07 июля 2024 07:47

«Это было мощно, плакали офицеры». Какой концерт во Дворце Республики стал самым знаковым?

Максим Приходовский предложил провести уличный концерт с Президентским оркестром
07 июля 2024 07:41

Максим Приходовский предложил провести уличный концерт с Президентским оркестром