Почему декорации во Дворце Республики не меняются уже 25 лет?

Новости Беларуси. Дворец Республики стал символом возрожденного государства. С появлением Дворца Независимости фокус сместился, однако многие исторически значимые мероприятия по-прежнему доверяют стенам, что были возведены не сразу и не без проблем сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почва зыбкая, а здание держится. В чем особенность конструкции Дворца Республики?

Если техническую базу Дворца постоянно улучшают, к декорациям администрация не прикасается. В том нет необходимости: архитекторам удалось сделать постройку вне времени, она всегда актуальна и приятна в своей простоте.