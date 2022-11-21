Почему декорации во Дворце Республики не меняются уже 25 лет?
Новости Беларуси. Дворец Республики стал символом возрожденного государства. С появлением Дворца Независимости фокус сместился, однако многие исторически значимые мероприятия по-прежнему доверяют стенам, что были возведены не сразу и не без проблем сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Почва зыбкая, а здание держится. В чем особенность конструкции Дворца Республики?
Если техническую базу Дворца постоянно улучшают, к декорациям администрация не прикасается. В том нет необходимости: архитекторам удалось сделать постройку вне времени, она всегда актуальна и приятна в своей простоте.
Да и механизированная сцена, которую в короткие сроки можно трансформировать в 32 разные позиции, отвечает запросам современности.
«Дворец Республики как бы диктует культуру в массы». Что работники говорят о знаковом сооружении?
Анатолий Шабалин, лауреат государственной премии за 2004 год в области искусства и архитектуры за комплексное решение интерьеров Дворца Республики:
Бывает так, что пройдет время, ты приходишь, а морально и зал устарел, и хочется что-то не так. Это нормально для каждого художника, творца, архитектора, скульптора. Но здесь смотрю и мне нравится, не буду скрывать.
Читайте также:
«Каждый год во Дворце Республики что-то меняется». Когда его открыли для посетителей?
«Ничего ультрасовременного не вписывалось». Как проектировали и строили Дворец Республики в Минске
«Из Сибири был привезен белый гранит». Какие материалы использовали для стройки Дворца Республики?