Прямой эфир

Почему декорации во Дворце Республики не меняются уже 25 лет?

21 ноября 2022 19:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Дворец Республики стал символом возрожденного государства. С появлением Дворца Независимости фокус сместился, однако многие исторически значимые мероприятия по-прежнему доверяют стенам, что были возведены не сразу и не без проблем сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Почва зыбкая, а здание держится. В чем особенность конструкции Дворца Республики?  

Почему декорации во Дворце Республики не меняются уже 25 лет?-1

Если техническую базу Дворца постоянно улучшают, к декорациям администрация не прикасается. В том нет необходимости: архитекторам удалось сделать постройку вне времени, она всегда актуальна и приятна в своей простоте.  

Почему декорации во Дворце Республики не меняются уже 25 лет?-4

Да и механизированная сцена, которую в короткие сроки можно трансформировать в 32 разные позиции, отвечает запросам современности.  

«Дворец Республики как бы диктует культуру в массы». Что работники говорят о знаковом сооружении?  

Почему декорации во Дворце Республики не меняются уже 25 лет?-7

Анатолий Шабалин, лауреат государственной премии за 2004 год в области искусства и архитектуры за комплексное решение интерьеров Дворца Республики:  
Бывает так, что пройдет время, ты приходишь, а морально и зал устарел, и хочется что-то не так. Это нормально для каждого художника, творца, архитектора, скульптора. Но здесь смотрю и мне нравится, не буду скрывать.  

Читайте также:    

«Каждый год во Дворце Республики что-то меняется». Когда его открыли для посетителей?  

«Ничего ультрасовременного не вписывалось». Как проектировали и строили Дворец Республики в Минске  

«Из Сибири был привезен белый гранит». Какие материалы использовали для стройки Дворца Республики?  

# Государственная политика # общество # Полина Королева # Анатолий Шабалин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Дворец Республики как бы диктует культуру в массы». Что работники говорят о знаковом сооружении?
21 ноября 2022 19:18

«Дворец Республики как бы диктует культуру в массы». Что работники говорят о знаковом сооружении?

Почва зыбкая, а здание держится. В чём особенность конструкции Дворца Республики?
21 ноября 2022 19:14

Почва зыбкая, а здание держится. В чём особенность конструкции Дворца Республики?

Сергей Рачков: «Беларусь всегда себя вела очень чётко, открыто и порядочно в ОДКБ»
21 ноября 2022 19:11

Сергей Рачков: «Беларусь всегда себя вела очень чётко, открыто и порядочно в ОДКБ»