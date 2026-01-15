Белорусы пережили самую морозную ночь нынешней зимы. В 9 утра холоднее всего было в Березинском заповеднике. На работающей там метеостанции термометры застыли на отметке -23,7 градуса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для наших широт это не аномалия, но температура воздуха сейчас куда ниже климатической нормы. К приходу холодов заранее готовились энергетики и коммунальные службы. К ликвидации возможных технологических нарушений готовы более 670 аварийно-восстановительных бригад общей численностью около 2,5 тысячи человек.