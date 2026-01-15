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Белорусы пережили самую морозную ночь нынешней зимы

15 января 2026 09:05
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Белорусы пережили самую морозную ночь нынешней зимы. В 9 утра холоднее всего было в Березинском заповеднике. На работающей там метеостанции термометры застыли на отметке -23,7 градуса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для наших широт это не аномалия, но температура воздуха сейчас куда ниже климатической нормы. К приходу холодов заранее готовились энергетики и коммунальные службы. К ликвидации возможных технологических нарушений готовы более 670 аварийно-восстановительных бригад общей численностью около 2,5 тысячи человек. 

# Погода в Беларуси

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