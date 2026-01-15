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Фермер из Ольшан выиграл в магазине «Санта» 10 тыс. рублей

15 января 2026 08:51
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Фермер из Ольшан выиграл в магазине «Санта» 10 тыс. рублей-1

Александра Каштанова, ведущая:
Почему бы не пройтись по торговому центру? Пусть даже с самого утра, но это хорошая разминка.

Александр Стасевич, ведущий:
Отличная идея. Так, кстати, сделал герой нашего следующего сюжета. Фермер из Ольшан Федор Сыса зашел в магазин «Санта», чтобы купить энергетический напиток. Но вместе с покупкой он получил гораздо больше. Выиграл 10 тысяч рублей в рекламной игре сети «Санта».

Юлия Самусенко, ведущая:
День, когда Федору позвонили и сообщили о призе, он запомнит надолго. Эмоции переполняли, а в происходящее трудно было поверить. Эта история лучший пример того, как обычная покупка может превратиться в настоящий праздник. Все подробности прямо сейчас.

Фермер из Ольшан выиграл в магазине «Санта» 10 тыс. рублей-3

– 10 тысяч рублей ваши!
– Да?
– Да, Федор!

Фермер из Ольшан выиграл в магазине «Санта» 10 тыс. рублей-5

Федор Сыса, а/г Ольшаны:
Я живу в агрогородке Ольшаны. Занимаемся землями, у нас поля свои.

– Это первая такая победа в рекламной игре?
– Да. Позвонили, сообщили, что я выиграл там приз. Радость, конечно.
– А если, скажем, 10 тысяч?
– Уже можно и такой небольшой парничок поставить.

Федор Сыса:
Да, считаю удачливым человеком, счастливым.

– Чтобы энергия всегда находилась. Прошу, это вам.
– Я бы хотел всем посетителям магазина «Санта» пожелать, кто покупает игровые товары, чтобы тоже улыбнулась такая удача.

*На правах рекламы. 

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