Фермер из Ольшан выиграл в магазине «Санта» 10 тыс. рублей

Александра Каштанова, ведущая:

Почему бы не пройтись по торговому центру? Пусть даже с самого утра, но это хорошая разминка.

Александр Стасевич, ведущий:

Отличная идея. Так, кстати, сделал герой нашего следующего сюжета. Фермер из Ольшан Федор Сыса зашел в магазин «Санта», чтобы купить энергетический напиток. Но вместе с покупкой он получил гораздо больше. Выиграл 10 тысяч рублей в рекламной игре сети «Санта».

Юлия Самусенко, ведущая:

День, когда Федору позвонили и сообщили о призе, он запомнит надолго. Эмоции переполняли, а в происходящее трудно было поверить. Эта история лучший пример того, как обычная покупка может превратиться в настоящий праздник. Все подробности прямо сейчас.