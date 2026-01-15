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Вашингтон запросил экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Иране

15 января 2026 08:39
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Вашингтон запросил экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Иране. Ожидается, что оно пройдет 15 января в 23:00 по минскому времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вашингтон запросил экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Иране-2

Тегеран в свою очередь обвиняет в эскалации США и Израиль и требует от Совбеза возложить на эти страны юридическую ответственность за гибель гражданских лиц на протестах. 

Ожесточенные беспорядки в Иране начались в конце декабря. Штаты неоднократно заявляли о готовности вмешаться в ситуацию и поддержать демонстрантов, угрожая ударами по Ирану. Сейчас Тегеран настаивает, что ситуация в стране нормализовалась и полностью находится под контролем. 

# Международная политика

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