Вашингтон запросил экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Иране

Вашингтон запросил экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Иране. Ожидается, что оно пройдет 15 января в 23:00 по минскому времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тегеран в свою очередь обвиняет в эскалации США и Израиль и требует от Совбеза возложить на эти страны юридическую ответственность за гибель гражданских лиц на протестах.

Ожесточенные беспорядки в Иране начались в конце декабря. Штаты неоднократно заявляли о готовности вмешаться в ситуацию и поддержать демонстрантов, угрожая ударами по Ирану. Сейчас Тегеран настаивает, что ситуация в стране нормализовалась и полностью находится под контролем.