Гродненские таможенники при перегрузке авто из США нашли енота

Без билета, без паспорта и издалека. Необычного пассажира обнаружили гродненские таможенники. При перегрузке легковых автомобилей из морского контейнера, которые прибыли к нам из США, был найден енот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он не прятался и встретил людей, расположившись на передней панели одного из транспортных средств. Предположительно, хищник забрался в контейнер еще на этапе погрузки и успешно пересек океан.

Теперь енот направлен на карантин в Ошмянскую районную ветеринарную станцию. С учетом состояния животного будет приниматься решение, куда дальше попадет «американец». Варианта два: либо его передадут в Налибокскую пущу, или в Гродненский зоопарк.