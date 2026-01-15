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Гродненские таможенники при перегрузке авто из США нашли енота

15 января 2026 09:03
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Без билета, без паспорта и издалека. Необычного пассажира обнаружили гродненские таможенники. При перегрузке легковых автомобилей из морского контейнера, которые прибыли к нам из США, был найден енот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он не прятался и встретил людей, расположившись на передней панели одного из транспортных средств. Предположительно, хищник забрался в контейнер еще на этапе погрузки и успешно пересек океан. 

Теперь енот направлен на карантин в Ошмянскую районную ветеринарную станцию. С учетом состояния животного будет приниматься решение, куда дальше попадет «американец». Варианта два: либо его передадут в Налибокскую пущу, или в Гродненский зоопарк.

# Животные

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