Лукашенко – главе Удмуртии: «Не было бы счастья, да несчастье помогло. Мы теперь поняли, что нам надо делать»
Новости Беларуси. 21 ноября во Дворце Независимости говорили о новых совместных проектах с Россией. Президент встретился с главой Удмуртской Республики. Делегация этого региона с визитом в нашей стране. Ключевая тема – импортозамещение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Понятно, эта встреча не для галочки и не ради спортивного интереса. Удмуртия – типичная глубинная Россия. Это родина самого известного автомата в мире – Калашникова. Население региона сопоставимо с населением Минска. А центр региона, Ижевск, напоминает белорусскую столицу. Также стараются поддерживать чистоту.
АПК и поставки белорусских лифтов. Что Лукашенко предложил на встрече главе Удмуртии?
Техника, металлопродукция и даже белорусские лекарства, это основные статьи нашего экспорта. Но компетенций куда больше.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не было бы счастья, да несчастье помогло. Мы теперь поняли, что нам надо делать, в каком направлении двигаться, а самое главное – не забывать то, что было накоплено до нас, стоять все-таки на плечах тех гигантов, которые создали когда-то нашу общую страну. Мы многое заимствовали оттуда. Беларусь, казалось бы, по территории, населению небольшое государство, но то, чем мы обладаем, как я часто говорю, нам столько не надо. Практически половин того, что производим, экспортируем. Почему? Потому что так сложилась наша экономика в советские времена. Мы работали на огромный Советский Союз. Очень много продукции шло на экспорт, а на экспорт лишь бы что не брали.
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