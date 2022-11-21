Лукашенко – главе Удмуртии: «Не было бы счастья, да несчастье помогло. Мы теперь поняли, что нам надо делать»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Мы теперь поняли, что нам надо делать, в каком направлении двигаться, а самое главное – не забывать то, что было накоплено до нас, стоять все-таки на плечах тех гигантов, которые создали когда-то нашу общую страну. Мы многое заимствовали оттуда. Беларусь, казалось бы, по территории, населению небольшое государство, но то, чем мы обладаем, как я часто говорю, нам столько не надо. Практически половин того, что производим, экспортируем. Почему? Потому что так сложилась наша экономика в советские времена. Мы работали на огромный Советский Союз. Очень много продукции шло на экспорт, а на экспорт лишь бы что не брали.

Читайте также:

Как болельщик болельщику. Глава Удмуртии напомнил во Дворце Независимости важную дату в истории белорусского спорта

«Радоваться особо нечему». Лукашенко о товарообороте с Удмуртией

Могут ли возродить известную в СССР марку мотоцикла ИЖ? Рассказал глава Удмуртии