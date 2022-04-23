«Из Сибири был привезён белый гранит». Какие материалы использовали для стройки Дворца Республики?

При строительстве Дворца Республики в основном выбираются белорусские стройматериалы. А для отделки используются те, которые есть в арсенале в то время. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси» на СТВ.

Анатолий Шабалин, член авторского коллектива архитекторов института «Белгоспроект», лауреат Государственной премии Республики Беларусь за 2004 год в области искусства и архитектуры за комплексное решение интерьеров Дворца Республики в г. Минске:

На то время не располагала молодая Республика Беларусь никакими импортными материалами – только материалы, которые у нас были. Мы видим, что там наверху, и где-то облицована, это простая металлическая рейка, анодированная. Колонны облицованы микашевичским, серый гранит микашевичский, из Сибири был привезен белый гранит, светлый. Внутри нет такого пышного, чтобы мы увидели, облицовка, все мрамором, все блестит, стены – это простая штукатурка и побелка.

Авторский коллектив делает акцент в интерьере Дворца не на богатство материалов, а именно за счет организации пространства. Для достижения этих целей создаются определенные идеи и архитектурные решения.

Анатолий Шабалин:

В частности для фойе, мы посмотрели, что, учитывая это место, оно по третьему ярусу должно быть обходным, и вот там есть, где задний вид, вид. Сейчас это как уже помещение иногда его отделяют с видом на Старый город, зал торжественных мероприятий. Дальше, чтобы фойе было амфитеатрального типа, чтобы народ ходил, мог сесть. Зеленью насыщена, смотреть на основную площадку, которая внизу, где возможно проведение балов выпускников, новогодних каких-то мероприятий, так оно и есть. Почему? Потому что комплекс, как я уже говорил, задумывался как многофункциональный, а каждое помещение этого комплекса – и Большой зал на 2 700 мест, Малый зал на 500 мест, пресс-центр с залом совещаний на 100, бильярдная, картинная галерея, кафе, бары – все эти помещения должны иметь отдельный вход, гардероб, туалет, снабжение, если надо – доставка продуктов, инженерные коммуникации самостоятельно, то есть функционирует самостоятельные. То есть, функционировать самостоятельно и, если надо, приносить самостоятельный доход и так далее.

Так почему же выбирают именно такое архитектурное решение? Самое главное – это учесть градостроительную ситуацию. В частности, сзади – низкоэтажная застройка, напротив – архитектура 60-х годов, через дорогу – сквер и справа – Дворец профсоюзов. То есть высота Дворца не должна значительно превышать высоту тех зданий, которые находятся рядом.

Анатолий Шабалин:

Поэтому было также принято такое решение, что почти одна треть его подземная, то есть все технические сооружения. Несколько залов кондиционеров, но все они не просто под землей, что не сменить оборудование, а есть въезд со стороны улицы Интернациональной – все это легко сменяемое, и доставка продуктов и так далее. Далее, чтобы оно не было таким большим, то как бы искусственно его уменьшили высоту за счет того, что оно сидит вот на этой платформе. И она кажется чуть меньше, даже оно маленьким, когда входят в зал, кажется ух ты, внутри большое, а так оно вроде бы небольшое здание. То есть такая задача стояла. Третья задача – уйти от театральности, поскольку здесь должен быть театр. А театр – это коробка сцены плюс колосники, шахты дымоудаления и так далее. Пришлось еще этот объем как-то нарастить, репетиционный зал оркестра сделать, чтобы не торчала просто так коробка.