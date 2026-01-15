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Акция протеста за честное проведение досрочных выборов прошла в Софии

15 января 2026 08:58
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В центре Софии прошла массовая акция протеста с требованием гарантий честных досрочных парламентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акция протеста за честное проведение досрочных выборов прошла в Софии-2

Месяц назад в отставку ушло очередное правительство Болгарии. Подготовка к очередным выборам идет напряженно. Парламент решил обязать использовать для подсчета голосов новые специализированные сканеры. 

Но оппозиция заявляет, что это ловушка. До голосования осталось около 2 месяцев, и за это время технически невозможно закупить, настроить и лицензировать тысячи таких машин. А значит, все пройдет по старинке – с использованием бумажных бюллетеней и возможными махинациями. 

Акция протеста за честное проведение досрочных выборов прошла в Софии-4

Мы хотим честные выборы. В первую очередь должны быть граждане, которые разбираются в вопросах страны, у которых есть свои интересы и потребности, нуждающиеся в политическом представительстве. После этого эти честные гражданские интересы должны быть преобразованы в публичную политику. В данный момент этот процесс не работает. И это блокирует развитие всего общества.

При этом выборы могут и не состоятся, если политики сформируют кабмин самостоятельно. Однако этот сценарий считается нереалистичным. Две ведущие партии уже отказались от получения мандата на создание правительства.

# Акции протеста

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