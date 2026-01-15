Акция протеста за честное проведение досрочных выборов прошла в Софии

Но оппозиция заявляет, что это ловушка. До голосования осталось около 2 месяцев, и за это время технически невозможно закупить, настроить и лицензировать тысячи таких машин. А значит, все пройдет по старинке – с использованием бумажных бюллетеней и возможными махинациями.

Мы хотим честные выборы. В первую очередь должны быть граждане, которые разбираются в вопросах страны, у которых есть свои интересы и потребности, нуждающиеся в политическом представительстве. После этого эти честные гражданские интересы должны быть преобразованы в публичную политику. В данный момент этот процесс не работает. И это блокирует развитие всего общества.

При этом выборы могут и не состоятся, если политики сформируют кабмин самостоятельно. Однако этот сценарий считается нереалистичным. Две ведущие партии уже отказались от получения мандата на создание правительства.