«Ничего ультрасовременного не вписывалось». Как проектировали и строили Дворец Республики в Минске

Центральное здание, которое заполнило бы огромное пространство площади, задумывается уже в первом послевоенном Генеральном плане восстановления и реконструкции Минска. Здесь планируется новый комплекс Верховного Совета и Совета министров БССР, об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси» на СТВ. Но в 50-е годы задумка не осуществляется, и лишь в середине 70-х годов архитекторы возвращаются к этой задаче. Машеров предлагает строительство центрального комплекса культуры БССР.

Анатолий Шабалин, член авторского коллектива архитекторов института «Белгоспроект», лауреат Государственной премии Республики Беларусь за 2004 год в области искусства и архитектуры за комплексное решение интерьеров Дворца Республики в г. Минске:

Началось проектирование в институте «Минскпроект», тогда шел поиск места. Различные места менялись. То он был по тогда Парковая магистраль, то площадь Центральная, затем снова, наоборот. Предполагались также и иные места, это те места, на которых сегодня уже знаковые объекты нашей столицы. Это где и музей Великой Отечественной войны, Дворец Независимости, Национальная библиотека.

Максим Приходовский, директор государственного учреждения «Дворец Республики» Управления делами Президента Республики Беларусь:

Дворец Республики изначально, когда строился, когда планировалось его строительство, оно было заложено с точки зрения не концертной площадки, а именно площадки, на которой будут проходить различные съезды, форумы.

Анатолий Шабалин:

Проводились многочисленные конкурсы среди проектных институтов на проект здания дворца, среди творческих коллективов. И пока не закончился этот конкурс победой варианта Белгоспроекта, я принимал участие как автор в этом варианте. Был сформирован, значит, к 1980-м годам авторский коллектив. Его было поручено возглавить архитектору Михаилу Михеевечу Пирогову.

Перед авторским коллективом стоит сложная задача. Ведь для того времени – это уникальное здание и сложный многофункциональный комплекс, включающий залы на 2 700 и 500 мест, залы для торжественных мероприятий, выставочный зал, пресс-центр. Жилой дом, 40-тонный монумент Сталина. Как выглядела Октябрьская площадь в 90-е годы? Подробнее здесь.

Анатолий Шабалин:

Необходимо было вписать здание, которое очень было большое по объему. Почему оно было большое по объему? Поскольку и наш подход, и тогда заказчик в лице Министерства культуры стремились, чтобы здание не просто было, как называли его, Дворцом съездов, для съездов. Была у нас масса вариантов, и какие-то экстра там такие современные, летающие тарелки, условно говоря. Но мы сделали большой градостроительный макет, включая сквер и на то время здание ЦК КПБ, здесь, включая облисполком, Дворец профсоюзов. И когда делали эти вкладыши макетов различных предложений, ничего ультрасовременного не вписывалось, единственный вот этот прием, как мы видим, колонны, это прием Периптера, вот это здание, причем нашли шаг семь с половиной метров между осями колон, вот тогда это здание вписалось и село, как говорится, как влитое в это место.

Михаил Конопелько, инженер службы звукотехнического комплекса, связи, кино и телевидения государственного учреждения «Дворец Республики» Управления делами Президента Республики Беларусь:

Первые годы, которые я именно в период строительства, это 88-й и 89-й года, я попал сюда, когда работал в субподрядной организации «Каскад». Значит, велись работы строительные, в частности коммуникации под слаботочные сети связи.

Под Дворец вырывают колоссальный котлован и заливают тонны бетона. Но распад Советского Союза замораживает строительство. В августе 1990 года после автокатастрофы Виктора Цоя возникает народный мемориал именно на бетонной стене, которая ограждает стройплощадку.

Анатолий Шабалин:

Приостановилось его строительство ввиду того, что не хватало, первое, финансирования, денег, и, второе, что те представители тогда правящей верхушки не очень заинтересованы были.

В газетах появляются публикации с громкими заголовками. Например, в 1991 году на страницах «Вечернего Минска» выходит статья – «И обернется саркофаг дворцом…». «Окруженный досужими домыслами, негативными эмоциями, вызванными различными причинами, он, тем не менее, стал свершившимся фактом современного градостроительства. Как бы ни называли его в народе: саркофагом ли, стройкой века – суть от этого не изменится: затрачен огромный человеческий труд, материальные ресурсы и, может, стоит взглянуть на дворец с точки зрения тех реалий, которые есть сегодня».

Максим Приходовский:

Первое появление сюда, во Дворец Республики, главы государства, Александра Григорьевича, дало новый виток развития. То есть стройка была заморожена, она несколько лет не велась.