Сергей Рачков: «Беларусь всегда себя вела очень чётко, открыто и порядочно в ОДКБ»

Новости Беларуси. 23 ноября лидеры стран ОДКБ встретятся в Ереване и обсудят проблемы безопасности. Кто пытается разладить отношения внутри союза? Насколько важно существование этой организации? Актуально ли военное объединение в современном мире? В прямом эфире ток-шоу «По существу» соберутся офицеры и политологи. Также свяжемся с экспертами из стран ОДКБ.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я хотел бы отметить несколько таких позиций и моментов. Во-первых, ни одна страна, которая вошла в ОДКБ, не собиралась, не планировала и не говорила о том, что организация эта будет анти-НАТО. Это организация, которая решает свои задачи. Военно-политические задачи. В рамках ОДКБ создано парламентское измерение. Это исключительно политическое измерение. Страны ОДКБ в преддверии сессии Генеральной ассамблеи ООН всегда собираются в Нью-Йорке и проводят политические консультации, сверяют свои позиции, договариваются о поддержке в тех или иных вопросах. Это я подчеркиваю политическую составляющую ОДКБ.

Кирилл Казаков, СТВ:

Скажите мне, в среду будет встреча. Ведь до нее дипломаты же работали?

Чернобай: США готовятся воевать на как минимум на двух театрах боевых действий.

Сергей Рачков:

Абсолютно. Идет очень серьезная подготовительная работа. Второй момент. В дискуссии с нашим экспертом из Армении я бы хотел подчеркнуть, что Республика Беларусь всегда себя вела очень четко, открыто и порядочно в ОДКБ. И наш Президент всегда это подчеркивал. Поэтому на нас не надо обижаться. Сейчас момент истины, поэтому обострены определенные проблемы, определенные вопросы. И мы должны откровенно друг другу говорить в глаза о проблемах.