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В Перу водители объявили забастовку из‑за роста преступности

15 января 2026 08:38
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Водители общественного транспорта в Перу провели первую в этом году забастовку. Их главное требование – защита от растущей преступности на маршрутах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Перу водители объявили забастовку из‑за роста преступности-2

Ситуация в столице страны остается напряженной. По данным перуанских СМИ, в первые выходные  года в Лиме от рук наемных убийц погибли 10 человек. В связи с этим в центральных регионах продолжает действовать режим чрезвычайного положения, уже третий по счету. 

Накануне в Лиме на линии вышло лишь несколько автобусов. Большинство профсоюзов водителей поддержали акцию протеста. Президент Перу лично встретился с группой протестующих. Он сообщил, что уже с четверга вступят в силу новые декреты, направленные на усиление безопасности в общественном транспорте. 

Хосе Хери занял должность в октябре прошлого года, пообещав сделать борьбу с преступностью приоритетом своей политики. В 2025-м в стране прошли масштабные протесты. Участники акций требовали от властей принять действенные меры против роста преступности.

# Акции протеста

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