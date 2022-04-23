«Каждый год во Дворце Республики что-то меняется». Когда его открыли для посетителей?

24 июля 1995 года по указанию Президента работы по сооружению Дворца возобновляются, и он получает свое нынешнее название. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси» на СТВ.

Анатолий Шабалин, член авторского коллектива архитекторов института «Белгоспроект», лауреат Государственной премии Республики Беларусь за 2004 год в области искусства и архитектуры за комплексное решение интерьеров Дворца Республики в г. Минске:

При первом посещении здесь была установлена экспозиция, подрамники. Докладывали, как обычно положено, какие-то руководители из Министерства строительства, культуры, и так далее. Во-первых, как-то они не очень владели вопросом, и трудно по планшетам определить. Президент говорит: «А для чего вы рассказываете? Пройдемте и посмотрим все, я посмотрю». Но служба безопасности говорит: там темно и опасно, мы здесь все обследовали. «Дайте фонарик». Короче говоря, нашли фонарик, и так он по всем этажам бегал, что мы чуть поспевали, хотя были моложе, подвалы, а где Малый зал, там вообще было темно, арматура торчала, но как-то осторожненько шли.

Здание вводится в эксплуатацию поэтапно, чтобы эффективно использовать те помещения, которые уже готовы принять посетителей. «Ничего ультрасовременного не вписывалось». Как проектировали и строили Дворец Республики в Минске – подробнее здесь.

Анатолий Шабалин:

Введен в эксплуатацию в первую очередь инженерный блок, чтобы подвести сети внешние, электрику, воду, все что необходимо для функционирования. И административный, сзади блок Администрации, направить дирекцию, чтобы это работало.

Через два года, в сентябре 1999 года, принимается в эксплуатацию второй пусковой комплекс, а именно – зрительский комплекс Малого зала, центр-связи, бар, кафе и кассовый вестибюль.

Михаил Конопелько, инженер службы звукотехнического комплекса, связи, кино и телевидения государственного учреждения «Дворец Республики» Управления делами Президента Республики Беларусь:

И через год ввели, значит, Большой зал. На 2 700 мест. Зал торжеств, где проводились тоже госспецмероприятия, где вручались грамоты, послы вручали верительные грамоты.