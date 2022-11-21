«Дворец Республики как бы диктует культуру в массы». Что работники говорят о знаковом сооружении?

Новости Беларуси. Встреча лидеров стран СНГ в 2000 году, инаугурация Александра Лукашенко в 2001-м – долгое время Дворец Республики был центром, где проходили судьбоносные для независимой Беларуси события. Он стал символом возрожденного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С появлением Дворца Независимости фокус сместился. Однако многие исторически значимые мероприятия по-прежнему доверяют стенам, что были возведены не сразу и не без проблем. Через призму 25 лет историю вспомнит Полина Королева.

Запускали в эксплуатацию Дворец постепенно. Сначала заработало сердце объекта – инженерный блок, после – администрация и зона малых залов. За счет работы подплатформенной части Дворец на Октябрьской начал зарабатывать сам на себя. Однако поддержка государства остается ежегодной.

Максим Приходовский, директор Дворца Республики:

Что такое Дворец Республики? Это 12-этажное здание с огромными коммуникациями, большим количеством работников – порядка 400 человек. Конечно же, все это содержание – это государственная поддержка. И когда мы говорим о развитии нашей внебюджетной деятельности, основная цель и задача с точки зрения экономики – это, максимально сокращая бюджетное финансирование, выходить на самоокупаемость. Почему декорации во Дворце Республики не меняются уже 25 лет?

Сегодня Дворец Республики занимается не только концертной деятельностью и проведением торжественных мероприятий. Молодежные проекты, конкурсы и часто экспериментальные шоу планируют здесь же. И если в начале своей блистательной жизни предложить белорусам Дворец мог от силы пару услуг, сегодня он обрастает сервисами.