Александр Рогожник стал новым председателем Витебского облисполкома

Глава государства Александр Лукашенко в четверг, 15 января, назначил Александра Рогожника председателем Витебского областного исполнительного комитета. До настоящего момента новый руководитель региона был послом Республики Беларусь в Российской Федерации.

«Это не чрезвычайщина», – отметил Александр Лукашенко. По словам Президента, региону необходим «какой-то прорыв, а область находится в сложной ситуации».

До назначения Александра Рогожника главой Витебского облисполкома эту должность занимал Александр Субботин.