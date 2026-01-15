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Александр Рогожник стал новым председателем Витебского облисполкома

15 января 2026 09:26
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Глава государства Александр Лукашенко в четверг, 15 января, назначил Александра Рогожника председателем Витебского областного исполнительного комитета. До настоящего момента новый руководитель региона был послом Республики Беларусь в Российской Федерации.

«Это не чрезвычайщина», – отметил Александр Лукашенко. По словам Президента, региону необходим «какой-то прорыв, а область находится в сложной ситуации».

До назначения Александра Рогожника главой Витебского облисполкома эту должность занимал Александр Субботин.

# Отставки и назначения в Беларуси

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