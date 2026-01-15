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Золото может превысить 5  тыс. долларов за унцию уже в первой половине года

15 января 2026 08:37
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Драгоценные металлы снова удивили рынки. Золото поднялось до рекордного уровня – более 4  тысяч 630 долларов за унцию. Серебро впервые превысило отметку в 90 долларов, прибавив почти 4 % за день. С начала года оно подорожало уже на 27 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причина роста – свежие данные по инфляции в США. Она оказалась ниже ожиданий, около 2,6 % в годовом выражении. Это усилило надежды, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки. 

Дональд Трамп приветствовал статистику и вновь призвал главу ФРС к значительному снижению ставок. На фоне этих событий спрос на защитные активы, такие как золото и серебро, резко вырос. 

Аналитики прогнозируют, что золото может превысить 5  тысяч долларов за унцию уже в первой половине года. Для серебра следующая важная отметка – 100 долларов, и эксперты считают, что рост продолжится. 

Главный вывод: в условиях неопределенности инвесторы все чаще выбирают драгоценные металлы как надежное вложение.

# Инвестиции

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