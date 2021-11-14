Почему это может быть выгодно Польше? Разбираемся в ситуации на белорусско-польской границе

Новости Беларуси. Причины миграционного кризиса очевидны. И как бы это жестоко не звучало, но беженцы всего лишь пешки в дипломатической игре. Несколько десятилетий коллективный Запад навязывал ближневосточным народам свою демократию. Ливия, Ирак, Сирия – ни одна из этих стран не выиграла от международной экспансии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И теперь несчастные граждане этих государств остались у разбитого корыта. Их лидеры убиты, территории разрушены, а люди вынуждены бежать.

Илона Волынец, СТВ: Самое парадоксальное, что ЕС не торопится помогать Беларуси, как когда-то это было в отношении Турции или Италии. Напротив. Вопреки всем общечеловеческим ценностям поляки применяют газ и оружие. И никто этого как будто не замечает. А белорусам еще и грозят санкциями. Пресловутые двойные стандарты? Пожалуй, высшая степень политического лицемерия. Но если ситуация возникла и накалилась до такого градуса, значит это кому-то нужно? Ксения Худолей посчитала всех заинтересованных.

Ксения Худолей, корреспондент:

Не война, но явно «перекризис». Очевидно то, что сейчас происходит на белорусско-польской границе, имеет лишь частичное отношение к беженцам. Обездоленные люди за колючей проволокой – козырь в рукаве Польши и отличная ширма для маскировки собственных недостатков (это если очень смягчать формулировки). На неделе стало понятно – миграционный кризис, собственноручно организованный европейским лицемерием, пытаются милитаризировать. Ответ Беларуси предельно ясный. Виктор Хренин: хотелось бы предостеречь «горячие головы» не переоценивать свои возможности – читайте здесь. Ксения Худолей: Зачем поляки стягивают на границу с Беларусью столько военного контингента? Ответ один – конфликт пытаются радикализировать. Следующий вопрос – зачем это Варшаве? И здесь все тоже прозрачно – сделать Беларусь козлом отпущения, да так, чтобы весь Евросоюз дружно агрессировал в нашу сторону. Фактически такое развитие событий для утонувшей в своих проблемах Польши позволит ей убить одним выстрелом целую популяцию зайцев. Во-первых, помириться с Европой, которая в последнее время точит зуб на отбившуюся от рук Варшаву (она, кстати, с октября под санкциями ЕС за свою судебную реформу). А во-вторых, наконец избавиться от званых гостей на своей границе. Макей о действиях польских властей: считаю, что это абсолютно глупый подход, он лишь загоняет ситуацию в тупик – читайте здесь. Ксения Худолей: Действительно, мертвая тишина повисла над другими миграционными маршрутами. И не потому, что в Европу бегут только из Минска. Накануне через пролив Ла-Манш в Великобританию переправилось около 1 000 беженцев. Италия только в 2021 году приняла 55 тысяч, в Греции больше 40 тысяч просят убежища. В самых общих подсчетах за 2020 год ЕС пригрел полмиллиона беженцев. Так что не так с очередной логичной миграционной волной? Кажется, дело в европейской многоликости.

«Страна всегда получала выгоду от успешной интеграции мигрантов». Вот что сказала Меркель в 2015 году. А что говорит сейчас? Читайте здесь. Ксения Худолей:

Госпожа Меркель не перестает с 2015 года говорить о какой-то европейской гуманности. Правда, сейчас это больше походит на сарказм. Беженцы под дулом польских автоматов, под гулом польских вертолетов и конвоем НАТО – очень гуманно, фрау. Особенно если трезво взглянуть на европейско-американское участие в военных конфликтах восточных стран. Люди бегут к тем, кто разрушает их дома и государства. А виновата Беларусь. Что пытается прикрыть беженцами Польша? Список обширный. Внутренние народные настроения далеки от спокойствия. Начинали с протестов против запрета абортов, дальше ковидные меры и ругня с Евросоюзом за нормы права. Поляки, мягко говоря, недовольны руководством своей страны. Вдобавок ко всему Варшаве не хотелось бы отвечать за постоянное присутствие польских солдат на родине тех самых беженцев. В апреле 2021 года в Ирак отправили очередные подразделения. Все это повод для истеричных заявлений политиков и накачки простых поляков.