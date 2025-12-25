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Муковозчик: спецпосланника США по Польше – нет, по всей Европе – нет, а по Беларуси – есть

25 декабря 2025 17:20
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Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» на СТВ.

Муковозчик: спецпосланника США по Польше – нет, по всей Европе – нет, а по Беларуси – есть-2

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Подведем сегодня с вами некоторые итоги года. У президента США несколько спецпосланников. Один по Гренландии. Один по Украине. Один по России. Хотя по России еще и зять Дональда Трампа подключается, считай, вся семья помогает. 

Один спецпосланник есть у него и по Беларуси. По Польше – нет, по всей Европе – нет, а по маленькой Беларуси – есть. Это многое многим о многом говорит – если понимать, конечно, а не как наши невероятные... «Языком метут, как метлой машут!»

Интересно, что посланником по Гренландии Дональд Трамп назначил губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри. И объяснил назначение так: «Он понимает, насколько важна Гренландия для нашей национальной безопасности, и он будет решительно отстаивать интересы нашей страны».

То ли это одновременно еще и тонкий троллинг, ведь Луизиана со своим Новым Орлеаном – самый южный край США, с манграми, болотами, афроамериканцами и джазом.

Но Дания, собственница острова, спужалась настолько, что «вызвала американского посла в Копенгагене, чтобы выразить свой протест», а министр иностранных дел так выразился о назначении: «Совершенно неприемлемое». Как будто его кто-то спрашивал. 

Но спужалась Дания не зря: быть Гренландии американской, мне так кажется. На что спорим?

Далее смотрите в видео.

# Андрей Муковозчик # Международная политика # Беларусь-США

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