Муковозчик: спецпосланника США по Польше – нет, по всей Европе – нет, а по Беларуси – есть

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» на СТВ.

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Подведем сегодня с вами некоторые итоги года. У президента США несколько спецпосланников. Один по Гренландии. Один по Украине. Один по России. Хотя по России еще и зять Дональда Трампа подключается, считай, вся семья помогает.

Один спецпосланник есть у него и по Беларуси. По Польше – нет, по всей Европе – нет, а по маленькой Беларуси – есть. Это многое многим о многом говорит – если понимать, конечно, а не как наши невероятные... «Языком метут, как метлой машут!»

Интересно, что посланником по Гренландии Дональд Трамп назначил губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри. И объяснил назначение так: «Он понимает, насколько важна Гренландия для нашей национальной безопасности, и он будет решительно отстаивать интересы нашей страны».

То ли это одновременно еще и тонкий троллинг, ведь Луизиана со своим Новым Орлеаном – самый южный край США, с манграми, болотами, афроамериканцами и джазом.

Но Дания, собственница острова, спужалась настолько, что «вызвала американского посла в Копенгагене, чтобы выразить свой протест», а министр иностранных дел так выразился о назначении: «Совершенно неприемлемое». Как будто его кто-то спрашивал.

Но спужалась Дания не зря: быть Гренландии американской, мне так кажется. На что спорим?