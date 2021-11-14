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Вучич о кризисе с беженцами на границе: надеюсь, что пройдут переговоры и все проблемы будут решены мирным путём

14 ноября 2021 16:43
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Новости Беларуси. Причины миграционного кризиса очевидны. И как бы это жестоко не звучало, но беженцы всего лишь пешки в дипломатической игре. Несколько десятилетий коллективный Запад навязывал ближневосточным народам свою демократию. Ливия, Ирак, Сирия – ни одна из этих стран не выиграла от международной экспансии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И теперь несчастные граждане этих государств остались у разбитого корыта. Их лидеры убиты, территории разрушены, а люди вынуждены бежать.  

Вучич о кризисе с беженцами на границе: надеюсь, что пройдут переговоры и все проблемы будут решены мирным путём-1

Макей о действиях польских властей: считаю, что это абсолютно глупый подход, он лишь загоняет ситуацию в тупик – читайте здесь.  

Ксения Худолей, корреспондент:  
Политические аналитики уверяют: подыгрывать Польше в ее милитаристических накатах на Беларусь Европа будет недолго. Мирное решение вопроса – единственный вариант. Правда, польский рупор снова окажется в отстранении от Евросоюза. Варшаву поматросят и бросят. В эту сторону потихонечку начинают склоняться.  

Вучич о кризисе с беженцами на границе: надеюсь, что пройдут переговоры и все проблемы будут решены мирным путём-4

Александр Вучич, президент Сербии:  
Я надеюсь, что взаимоотношения Беларуси, Польши и Литвы будут лучше, что пройдут переговоры и все проблемы будут решены мирным путем. Через нашу территорию прошло примерно миллион беженцев, мигрантов. Это было нелегко, но мы смогли все организовать. Для нас это была небольшая проблема.  

Ксения Худолей:  
Коллеги по гуманности как бы намекают Польше: ты в тупике. Да и сама Варшава, если честно, понимает, что сейчас играет исключительно по правилам Лукашенко. Потому и истерики в заявлениях все больше. Будут и дальше держать беженцев под конвоем – наш Президент не даст брошенным людям умереть с голоду. Миролюбие Беларуси в очередной раз ударит под дых демократам. Заберут беженцев к себе – и снова в поддержку белорусской позиции. Как ни крути, придется отвечать за пограничную провокацию.  

Кедми: «Как вела себя Польша до и во время Второй мировой войны, так же она себя ведет сегодня» – читайте здесь.  

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