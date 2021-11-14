Макей о действиях польских властей: считаю, что это абсолютно глупый подход, он лишь загоняет ситуацию в тупик

Новости Беларуси. Причины миграционного кризиса очевидны. И как бы это жестоко не звучало, но беженцы всего лишь пешки в дипломатической игре. Несколько десятилетий коллективный Запад навязывал ближневосточным народам свою демократию. Ливия, Ирак, Сирия – ни одна из этих стран не выиграла от международной экспансии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И теперь несчастные граждане этих государств остались у разбитого корыта. Их лидеры убиты, территории разрушены, а люди вынуждены бежать.

Илона Волынец, СТВ:

Самое парадоксальное, что ЕС не торопится помогать Беларуси, как когда-то это было в отношении Турции или Италии. Напротив. Вопреки всем общечеловеческим ценностям поляки применяют газ и оружие. И никто этого как будто не замечает. А белорусам еще и грозят санкциями. Пресловутые двойные стандарты? Пожалуй, высшая степень политического лицемерия. Но если ситуация возникла и накалилась до такого градуса, значит это кому-то нужно? Ксения Худолей посчитала всех заинтересованных. Ксения Худолей, корреспондент:

Не война, но явно «перекризис». Очевидно то, что сейчас происходит на белорусско-польской границе, имеет лишь частичное отношение к беженцам. Обездоленные люди за колючей проволокой – козырь в рукаве Польши и отличная ширма для маскировки собственных недостатков (это если очень смягчать формулировки). На неделе стало понятно – миграционный кризис, собственноручно организованный европейским лицемерием, пытаются милитаризировать. Ответ Беларуси предельно ясный. Виктор Хренин: хотелось бы предостеречь «горячие головы» не переоценивать свои возможности – читайте здесь.

Ксения Худолей:

Зачем поляки стягивают на границу с Беларусью столько военного контингента? Ответ один – конфликт пытаются радикализировать. Следующий вопрос – зачем это Варшаве? И здесь все тоже прозрачно – сделать Беларусь козлом отпущения, да так, чтобы весь Евросоюз дружно агрессировал в нашу сторону. Фактически такое развитие событий для утонувшей в своих проблемах Польши позволит ей убить одним выстрелом целую популяцию зайцев. Во-первых, помириться с Европой, которая в последнее время точит зуб на отбившуюся от рук Варшаву (она, кстати, с октября под санкциями ЕС за свою судебную реформу). А во-вторых, наконец избавиться от званых гостей на своей границе.