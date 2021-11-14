Макей о действиях польских властей: считаю, что это абсолютно глупый подход, он лишь загоняет ситуацию в тупик
Новости Беларуси. Причины миграционного кризиса очевидны. И как бы это жестоко не звучало, но беженцы всего лишь пешки в дипломатической игре. Несколько десятилетий коллективный Запад навязывал ближневосточным народам свою демократию. Ливия, Ирак, Сирия – ни одна из этих стран не выиграла от международной экспансии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И теперь несчастные граждане этих государств остались у разбитого корыта. Их лидеры убиты, территории разрушены, а люди вынуждены бежать.
Илона Волынец, СТВ:
Самое парадоксальное, что ЕС не торопится помогать Беларуси, как когда-то это было в отношении Турции или Италии. Напротив. Вопреки всем общечеловеческим ценностям поляки применяют газ и оружие. И никто этого как будто не замечает. А белорусам еще и грозят санкциями. Пресловутые двойные стандарты? Пожалуй, высшая степень политического лицемерия. Но если ситуация возникла и накалилась до такого градуса, значит это кому-то нужно?
Ксения Худолей посчитала всех заинтересованных.
Ксения Худолей, корреспондент:
Не война, но явно «перекризис». Очевидно то, что сейчас происходит на белорусско-польской границе, имеет лишь частичное отношение к беженцам. Обездоленные люди за колючей проволокой – козырь в рукаве Польши и отличная ширма для маскировки собственных недостатков (это если очень смягчать формулировки). На неделе стало понятно – миграционный кризис, собственноручно организованный европейским лицемерием, пытаются милитаризировать. Ответ Беларуси предельно ясный.
Виктор Хренин: хотелось бы предостеречь «горячие головы» не переоценивать свои возможности – читайте здесь.
Ксения Худолей:
Зачем поляки стягивают на границу с Беларусью столько военного контингента? Ответ один – конфликт пытаются радикализировать. Следующий вопрос – зачем это Варшаве? И здесь все тоже прозрачно – сделать Беларусь козлом отпущения, да так, чтобы весь Евросоюз дружно агрессировал в нашу сторону. Фактически такое развитие событий для утонувшей в своих проблемах Польши позволит ей убить одним выстрелом целую популяцию зайцев. Во-первых, помириться с Европой, которая в последнее время точит зуб на отбившуюся от рук Варшаву (она, кстати, с октября под санкциями ЕС за свою судебную реформу). А во-вторых, наконец избавиться от званых гостей на своей границе.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Мы видим, какие метаморфозы происходят в отношениях между Брюсселем и Варшавой и понимаем, что стоит за этим. Для Польши сейчас очень выгодно отвлечь внимание от своих внутренних проблем, видим, что влияние оппозиции после возвращения Дональда Туска в Польшу возрастает. Отвлечь внимание от перепалки с Брюсселем по поводу соблюдения прав человека, свободы СМИ, деятельности законодательной власти. Понятно, что Польша в данной ситуации решила сыграть на этом миграционном кризисе. Считаю, что это абсолютно глупый подход, который не принесет никому никаких дивидендов. Такой подход лишь загоняет ситуацию в тупик. Все должны внести свой вклад в разрешение этого миграционного кризиса. Должна быть взаимная готовность к диалогу, потому что это общая проблема. И это не только проблема сиюминутная, она уже назрела давно.
«Страна всегда получала выгоду от успешной интеграции мигрантов». Вот что сказала Меркель в 2015-м. А что говорит сейчас? Подробнее здесь.