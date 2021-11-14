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Сваливать всё на Беларусь – глупая идея. Что рассказывают зарубежные СМИ о ситуации с беженцами на границе

14 ноября 2021 16:44
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Новости Беларуси. Ситуацию на границе освещают десятки СМИ, в том числе представители зарубежных медиа. Происходящее настолько очевидно и понятно, что даже в репортажах Euronews и CNN звучит правда, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Сваливать всё на Беларусь – глупая идея. Что рассказывают зарубежные СМИ о ситуации с беженцами на границе -1

 

«Мы не можем их забрать? Шутите?» Что показали в эфире Euronews о беженцах на границе – читайте здесь.  

Сваливать всё на Беларусь – глупая идея. Что рассказывают зарубежные СМИ о ситуации с беженцами на границе -4

Euronews опубликовали правду о жестоких действиях со стороны Польши. Несмотря на заявление властей о том, что каждый, кто обратится к польской стороне за предоставлением жилища, получит необходимую поддержку, по факту – ложь. Убедились в этом и правозащитники, которые приехали на границу. Им не разрешили оказать помощь беженцам, а на просьбу оформить необходимые документы польский военный просто усмехнулся.  

Сваливать всё на Беларусь – глупая идея. Что рассказывают зарубежные СМИ о ситуации с беженцами на границе -7

Освещать происходящее приехал и небезызвестный белорусскому зрителю корреспондент CNN. Мэтью Чанс выдал свой репортаж с границы. Зная его методы работы, можно было ожидать подвоха. На этот раз журналист обошелся без обвинений в адрес Беларуси, а вместо этого показал реальную картину.  

Не остается говорить ничего, кроме правды. Что в эфире CNN показал Мэтью Чанс? – читайте здесь.  

Сваливать всё на Беларусь – глупая идея. Что рассказывают зарубежные СМИ о ситуации с беженцами на границе -10

Интересный материал вышел сегодня, 14 ноября, и в The Guаrdian. Называется «Лукашенко – удобный злодей, чтобы замаскировать жестокость Европы». Издание уверяет, что нетерпимость Старого Света по отношению к беженцам – явление постоянное и повсеместное на континенте. И сваливать все на Беларусь – глупая идея. Беларусь – это всего лишь страна, через которую идет транзит беженцев. А вот то, что происходит с ними позже – это сугубо вина Европы.  

Сваливать всё на Беларусь – глупая идея. Что рассказывают зарубежные СМИ о ситуации с беженцами на границе -13

Тем не менее в Сети появляется немало фейков и официально не подтвержденной, противоречивой информации. Сегодня стало известно, что на белорусско-польской границе погиб польский военнослужащий. По предварительным данным, произошел несчастный случай. Выстрел был произведен из служебного оружия «без участия третьих лиц».  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Мэтью Чанс # Фотофакт

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