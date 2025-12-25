Побаловать себя и своих близких! Ярмарка рыбы и деликатесов Севера продолжает работу в Минске

Праздники уже стучатся к нам в окно. Самое время бежать за деликатесами на новогодний стол, чтобы удивить и побаловать себя и своих близких!

Отличная новость! Ярмарка дикой рыбы северных морей внутри ТЦ «Скала», в предкассовой зоне супермаркета «Грин», уже ждет своих гостей. Ассортимент впечатляет. Но стоит поторопиться: у прилавка ажиотаж, выстраиваются очереди.

Разнообразила свой новогодний стол, взяла семги кусочек, икры красной. Ассортимент здесь очень большой, поэтому я всем советую.

Наш способ приготовления сделан по специальным технологиям. Взяв нашу продукцию, вы будете очень довольны. И накрыть праздничный стол нашей рыбкой, я думаю, это одно удовольствие.

Вкусная ярмарка ждет своих гостей с 10 утра до 6 вечера сразу на трех точках: внутри ТЦ «Скала», возле ДК «Железнодорожников», а также у ТЦ «Спектр» по проспекту Независимости, 179.

*На правах рекламы.