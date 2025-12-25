Побаловать себя и своих близких! Ярмарка рыбы и деликатесов Севера продолжает работу в Минске

Праздники уже стучатся к нам в окно. Самое время бежать за деликатесами на новогодний стол, чтобы удивить и побаловать себя и своих близких!
Праздники уже стучатся к нам в окно. Самое время бежать за деликатесами на новогодний стол, чтобы удивить и побаловать себя и своих близких!
Отличная новость! Ярмарка дикой рыбы северных морей внутри ТЦ «Скала», в предкассовой зоне супермаркета «Грин», уже ждет своих гостей. Ассортимент впечатляет. Но стоит поторопиться: у прилавка ажиотаж, выстраиваются очереди.
Разнообразила свой новогодний стол, взяла семги кусочек, икры красной. Ассортимент здесь очень большой, поэтому я всем советую.
Ассортимент впечатляющий, широкий. Советуем попробовать все.
Уникальное предложение! Перед покупкой продукцию можно продегустировать. Дары моря отличаются высоким качеством.
Наш способ приготовления сделан по специальным технологиям. Взяв нашу продукцию, вы будете очень довольны. И накрыть праздничный стол нашей рыбкой, я думаю, это одно удовольствие.
Вкусная ярмарка ждет своих гостей с 10 утра до 6 вечера сразу на трех точках: внутри ТЦ «Скала», возле ДК «Железнодорожников», а также у ТЦ «Спектр» по проспекту Независимости, 179.
*На правах рекламы.