Ювелирная работа с зерном – как готовят белорусские семена к посевной

Отечественному агропромышленному комплексу необходимо кардинально снизить зависимость от импорта. На этом акцентировал внимание Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и парламенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства подчеркнул: приоритет – семена отечественной селекции. Использование зарубежных аналогов допустимо лишь точечно, в том числе в хозяйствах, получающих государственную поддержку. В Беларуси сегодня работают два кукурузокалибровочных завода: в Мозыре и Ивацевичах. Уже более 15 лет здесь производят гибриды, адаптированные к белорусским климатическим условиям. И если в полях сельхозтехника уже завершила сезон, то на заводах, наоборот, набирают обороты – идет активная подготовка семян к посевной кампании 2026 года. Готов ли отечественный производитель увеличить объемы и полностью закрыть потребности внутреннего рынка – выясняла Кристина Протосовицкая.

Круглосуточно и без выходных. Мощность этого завода в Ивацевичах – 15 тысяч тонн семян кукурузы в год. Початки чистят, сортируют, сушат и «обрушают» зерно – этапы, которые уже позади. Теперь ювелирная работа с кукурузным зерном.

«Янтарь полей» калибруют по фракциям – их всего две. Процесс крайне важный и длится с октября по май. Для того, чтобы в последующем всходы были равными по устойчивости и интенсивности. В этом сезоне на заводе готовят 11 сортов семян кукурузы: 9 белорусских и 2 российских. Хит продаж – Полесский гибрид, который универсален для белорусских климатических зон и крайне востребован среди хозяйств, но разработали и новинку под кодовым названием «3419». Этот гибрид – улучшенная учеными версия предшественника. Селекционеры поработали над устойчивостью к полеганию и продуктивностью, выверили сроки созревания.

Марина Струневская, инженер-лаборант предприятия «Брест-травы»:

Есть среднеранние, есть позднеспелые. Поэтому в каждой зоне нашей республики должен быть ассортимент гибридов. Потому что более поздние сорта выращиваются южнее, более ранние – севернее. Контроль качества на то, что больше всего влияет – это энергия прорастания и всхожесть. Это два показателя, которые больше всего влияют на реализацию семян.

Весь семенной материал на заводе протравливают, защищают от вредителей и болезней, а контроль качества гарантируют лаборатории. Сырьевая зона, где выращивают родительские формы, – 28 белорусских хозяйств. Именно это способствует хорошей адаптации семян в наших погодных условиях и почвах. Щедрость же урожая в руках аграриев – отечественный гибрид, как и импортный, нуждается в качественной подготовке полей и строгом соблюдении технологий.