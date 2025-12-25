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Ювелирная работа с зерном – как готовят белорусские семена к посевной

25 декабря 2025 17:27
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Отечественному агропромышленному комплексу необходимо кардинально снизить зависимость от импорта. На этом акцентировал внимание Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и парламенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ювелирная работа с зерном – как готовят белорусские семена к посевной-2

Глава государства подчеркнул: приоритет – семена отечественной селекции. Использование зарубежных аналогов допустимо лишь точечно, в том числе в хозяйствах, получающих государственную поддержку.

В Беларуси сегодня работают два кукурузокалибровочных завода: в Мозыре и Ивацевичах. Уже более 15 лет здесь производят гибриды, адаптированные к белорусским климатическим условиям. И если в полях сельхозтехника уже завершила сезон, то на заводах, наоборот, набирают обороты – идет активная подготовка семян к посевной кампании 2026 года.

Готов ли отечественный производитель увеличить объемы и полностью закрыть потребности внутреннего рынка – выясняла Кристина Протосовицкая.

Ювелирная работа с зерном – как готовят белорусские семена к посевной-4

Круглосуточно и без выходных. Мощность этого завода в Ивацевичах – 15 тысяч тонн семян кукурузы в год. Початки чистят, сортируют, сушат и «обрушают» зерно – этапы, которые уже позади. Теперь ювелирная работа с кукурузным зерном.

Ювелирная работа с зерном – как готовят белорусские семена к посевной-6

«Янтарь полей» калибруют по фракциям – их всего две. Процесс крайне важный и длится с октября по май. Для того, чтобы в последующем всходы были равными по устойчивости и интенсивности.

В этом сезоне на заводе готовят 11 сортов семян кукурузы: 9 белорусских и 2 российских. Хит продаж – Полесский гибрид, который универсален для белорусских климатических зон и крайне востребован среди хозяйств, но разработали и новинку под кодовым названием «3419». Этот гибрид – улучшенная учеными версия предшественника. Селекционеры поработали над устойчивостью к полеганию и продуктивностью, выверили сроки созревания.

Ювелирная работа с зерном – как готовят белорусские семена к посевной-8

Марина Струневская, инженер-лаборант предприятия «Брест-травы»:
Есть среднеранние, есть позднеспелые. Поэтому в каждой зоне нашей республики должен быть ассортимент гибридов. Потому что более поздние сорта выращиваются южнее, более ранние – севернее. Контроль качества на то, что больше всего влияет – это энергия прорастания и всхожесть. Это два показателя, которые больше всего влияют на реализацию семян.

Ювелирная работа с зерном – как готовят белорусские семена к посевной-10

Весь семенной материал на заводе протравливают, защищают от вредителей и болезней, а контроль качества гарантируют лаборатории. Сырьевая зона, где выращивают родительские формы, – 28 белорусских хозяйств. Именно это способствует хорошей адаптации семян в наших погодных условиях и почвах. Щедрость же урожая в руках аграриев – отечественный гибрид, как и импортный, нуждается в качественной подготовке полей и строгом соблюдении технологий.

Ювелирная работа с зерном – как готовят белорусские семена к посевной-12

Потенциал отечественных кукурузокалибровочных заводов в способности закрыть потребность в семенах в Беларуси. Впрочем, вопрос стоит шире – это более активная работа ученых-селекционеров, забота о будущем урожае со стороны аграриев и рост требований к самим гибридам – к их качеству и урожайности. Это все элементы комплексного подхода, на который каждый раз ориентирует Президент.

Подробнее сморите в видео.

# Завод # Сельское хозяйство # производство

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