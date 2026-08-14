Прямой эфир

Новости по тегу #Александр Вучич

Евросоюз шантажирует Вучича – Лавров
14 августа 2026 11:12

Евросоюз шантажирует Вучича – Лавров

Президент Сербии заявил о своей возможной отставке
25 мая 2026 11:48

Президент Сербии заявил о своей возможной отставке

Вучич заметил перемены в подходе ЕС к диалогу с Россией
21 марта 2026 14:04

Вучич заметил перемены в подходе ЕС к диалогу с Россией

Вучич о Третьей мировой войне: возможно, она уже началась
21 марта 2026 11:45

Вучич о Третьей мировой войне: возможно, она уже началась

Вучич: Хорватия и Албания готовятся напасть на Сербию
14 марта 2026 12:12

Вучич: Хорватия и Албания готовятся напасть на Сербию

Вучич: Сербия и НАТО проведут совместные учения в мае, но страна сохранит нейтральный статус
07 марта 2026 14:00

Вучич: Сербия и НАТО проведут совместные учения в мае, но страна сохранит нейтральный статус

Лукашенко поздравил Президента Сербии Александра Вучича с днем рождения
05 марта 2026 07:44

Лукашенко поздравил Президента Сербии Александра Вучича с днем рождения

Вучич предположил, что США могут ударить по Ирану в ближайшие двое суток
01 февраля 2026 16:49

Вучич предположил, что США могут ударить по Ирану в ближайшие двое суток

Свыше 70 человек пострадали в ходе беспорядков в Сербии
14 августа 2025 07:58

Свыше 70 человек пострадали в ходе беспорядков в Сербии

Путин и Вучич обсуждали поставки военной продукции Сербии в Украину – Песков
25 июня 2025 11:22

Путин и Вучич обсуждали поставки военной продукции Сербии в Украину – Песков

Самолет Вучича по пути в Москву сел вынужденно в Баку из-за активности ПВО РФ
07 мая 2025 13:06

Самолет Вучича по пути в Москву сел вынужденно в Баку из-за активности ПВО РФ

Вучич заболел во время визита в США и отменил запланированные встречи – PTC
03 мая 2025 08:24

Вучич заболел во время визита в США и отменил запланированные встречи – PTC