Новости по тегу #Александр Вучич

Как указал Лавров, Вучич мужественно справляется с давлением Брюсселя.
Ранее глава государства подчеркивал, что не станет менять Конституцию ради сохранения власти. Это сенсационное признание Вучич сделал в начале своего визита в Китай.
Вучич: ЕС понемногу меняет свое отношение к переговорам с РФ.
Вучич: Третья мировая война, возможно, уже началась.
Президент республики сообщил, что Белградом воспринимается военное сотрудничество Албании, Хорватии и непризнанного Косова в качестве потенциальной опасности.
Вучич анонсировал учения с Североатлантическим альянсом в мае 2026 года, но подчеркнул военный нейтралитет Сербии.
Александр Лукашенко убежден, что поддержание доверительных связей будет и в дальнейшем служить реализации потенциала партнерства между двумя странами.
По его мнению, это неизбежно. Трамп угрожает Тегерану ударами, если власти страны откажутся заключить ядерную сделку.
Однако, как сообщили в МВД, это число может многократно возрасти.
Песков: Путин и Вучич разговаривали о поставках сербской военной продукции в Украину.
Посадка была вызвана активностью ПВО в российском воздушном пространстве.
Сербский политик провел несколько встреч в Штатах.
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