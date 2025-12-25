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«Столица» стала обладателем Кубка Беларуси по волейболу среди мужских команд

25 декабря 2025 18:10
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«Столица» выиграла Кубок Беларуси по волейболу среди мужских команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В финальном матче номинальные хозяева площадки нанесли поражение «Борисову-БГУФК».

«Столица» стала обладателем Кубка Беларуси по волейболу среди мужских команд-1

Горожане не стали тянуть резину и уложились в минимально возможные три партии. Счет – 25:21, 25:19 и снова 25:19. Гости попытались навязать конкуренцию. Однако сегодня сильнее были ученики Олега Михнюка. Особенно зрело выглядела линия нападения. Хотя и защита порой давала плоды. Таким образом, «Столица» взяла второй по значимости национальный трофей впервые за 8 лет. Всего в коллекции 9 кубков.

Бронзу завоевала «Энергия». В нервном противостоянии подопечные Романа Аплевича нанесли поражение солигорскому «Шахтеру». Причем первый сет остался как раз за «горняками». С комфортным перевесом 25:19. Но затем ситуация на площадке изменилась. Уже гомельчане владели инициативой и реализовали ее в трех следующий партиях – 25:19, 25:23 и 27:25. Отметим, что обладателем трофея был «Шахтер». Нынче он остался не только без Кубка, но даже без наград, став четвертым.

# Волейбол

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