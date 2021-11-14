Кедми: «Как вела себя Польша до и во время Второй мировой войны, так же она себя ведёт сегодня»

Новости Беларуси. Причины миграционного кризиса очевидны. И как бы это жестоко не звучало, но беженцы всего лишь пешки в дипломатической игре. Несколько десятилетий коллективный Запад навязывал ближневосточным народам свою демократию. Ливия, Ирак, Сирия – ни одна из этих стран не выиграла от международной экспансии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И теперь несчастные граждане этих государств остались у разбитого корыта. Их лидеры убиты, территории разрушены, а люди вынуждены бежать.

«Страна всегда получала выгоду от успешной интеграции мигрантов». Вот что сказала Меркель в 2015 году. А что говорит сейчас? Читайте здесь .

Илона Волынец, СТВ: Самое парадоксальное, что ЕС не торопится помогать Беларуси, как когда-то это было в отношении Турции или Италии. Напротив. Вопреки всем общечеловеческим ценностям поляки применяют газ и оружие. И никто этого как будто не замечает. А белорусам еще и грозят санкциями. Пресловутые двойные стандарты? Пожалуй, высшая степень политического лицемерия. Но если ситуация возникла и накалилась до такого градуса, значит это кому-то нужно?

Яков Кедми, государственный деятель, эксперт-международник (Израиль):

С другой стороны, ожидать гуманности и человечности от Польши? Когда это было? Во время немецкой оккупации что ли? Как вела себя Польша до и во время Второй мировой войны, так же она себя ведет сегодня. Это попытка использовать эту трагедию против Беларуси вместо того, чтобы пытаться ее решить нормальным путем. Для решения нормальным путем надо вступить в какие-то переговоры с Беларусью. Если Польша, бравые польские солдаты выставили больше чем по полтора солдата против каждого беженца, включая детей и младенцев, это действительно бравая польская армия, которая считает себя одной из самых сильных в Европе. Ну, как всегда, пусть с младенцами они и воюют. Беларуси от этого нечего опасаться. У поляков не хватит духа двинуться через белорусскую границу. А если хватит глупости, тогда бог им в помощь.