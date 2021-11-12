Виктор Хренин: хотелось бы предостеречь «горячие головы» не переоценивать свои возможности

Новости Беларуси. Вооруженные Силы Беларуси готовы ответить жестко на любые выпады. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин, комментируя обстановку, которая складывается на западных рубежах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военная активность, которая развязана нашими соседями вблизи границ Беларуси по силам, средствам и масштабам никак не связана с гуманитарным кризисом, подчеркнул глава ведомства. 11 ноября на совещании главнокомандующий Вооруженными Силами Беларуси поставил задачу на комплексное отслеживание ситуации по периметру границы Беларуси. В рамках выполнения поставленной задачи белорусские военные детально изучают обстановку на земле и в воздухе.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Задействованы силы и средства радиотехнической, радиоэлектронной, радиолокационной разведки и ряд других составляющих для комплексной оценки и анализа обстановки. Как мы уже заявляли и констатируем как факт, что та военная активность, которая развязана нашими соседями в непосредственной близости наших границ, по силам, средствам и масштабам никак не связана с миграционным кризисом. Мы отмечаем активизацию военной деятельности на гродненском направлении.

Вблизи государственной границы Республики Беларусь, на ее западных рубежах создана группировка численностью свыше 15 тысяч человек. Данная группировка включает в себя подразделения и органы управления от двух бригад территориальной обороны. Кроме того, отмечено развертывание сил и средств состава 16-й механизированной дивизии Вооруженных сил Польши в районе населенного пункта «Кузница». Также задействованы средства противовоздушной обороны. Развернута группировка сил и средств сил специальных операций. Подготовлена база для наращивания группировки на данном направлении. Мы отмечаем, что с этой целью развернуто 12 полевых лагерей для размещения военнослужащих и техники.

Также отмечена военная активность на белорусско-литовском направлении. Взаимодействие по линии разведывательных органов с Российской Федерацией подтверждает наши выводы. Создается такое впечатление, что наши соседи на западе, в частности Польша, в рамках решения своих внутриполитических проблем, а также проблем, связанных с отношениями внутри Евросоюза, готова развязать конфликт, в который хотят втянуть Европу. В этой связи хотелось бы предостеречь «горячие головы» не переоценивать свои возможности. Язык ультиматумов, угроз и шантажа неприемлем.