«Страна всегда получала выгоду от успешной интеграции мигрантов». Вот что сказала Меркель в 2015 году. А что говорит сейчас?

Новости Беларуси. Причины миграционного кризиса очевидны. И как бы это жестоко не звучало, но беженцы всего лишь пешки в дипломатической игре. Несколько десятилетий коллективный Запад навязывал ближневосточным народам свою демократию. Ливия, Ирак, Сирия – ни одна из этих стран не выиграла от международной экспансии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И теперь несчастные граждане этих государств остались у разбитого корыта. Их лидеры убиты, территории разрушены, а люди вынуждены бежать.

Илона Волынец, СТВ:

Самое парадоксальное, что ЕС не торопится помогать Беларуси, как когда-то это было в отношении Турции или Италии. Напротив. Вопреки всем общечеловеческим ценностям поляки применяют газ и оружие. И никто этого как будто не замечает. А белорусам еще и грозят санкциями. Пресловутые двойные стандарты? Пожалуй, высшая степень политического лицемерия. Но если ситуация возникла и накалилась до такого градуса, значит это кому-то нужно? Макей о действиях польских властей: считаю, что это абсолютно глупый подход, он лишь загоняет ситуацию в тупик – читайте здесь.

Ксения Худолей, корреспондент:

Действительно, мертвая тишина повисла над другими миграционными маршрутами. И не потому, что в Европу бегут только из Минска. Накануне через пролив Ла-Манш в Великобританию переправилось около 1 000 беженцев. Италия только в 2021 году приняла 55 тысяч, в Греции больше 40 тысяч просят убежища. В самых общих подсчетах за 2020 год ЕС пригрел полмиллиона беженцев. Так что не так с очередной логичной миграционной волной? Кажется, дело в европейской многоликости. Осторожно, сейчас ушам будет неприятно.

Ангела Меркель, канцлер Германии:

Наши ценности, наши традиции, права гражданина, язык, законы – все это поддерживает жизнь нашего общества, и они являются непременными условиями сосуществования, которое построено на уважении всех членов общества. Страна всегда получала выгоду от успешной интеграции мигрантов: и для экономики, и для гражданского общества. Важно, чтобы мы не позволили себя расколоть, важно не следовать за теми, кто с холодом и ненавистью в сердце хочет изолировать других. Действительно, время, в которое мы живем, особенно сложное. Но также правда заключается в том, что мы справимся с этим, поскольку Германия – сильная страна.

Ангела Меркель:

Я позвонила российскому президенту Владимиру Путину, я попросила его повлиять на Президента Лукашенко, так как в этом случае люди оказались использованы. Они – жертвы враждебной по отношению к ним политики. С этим нужно что-то делать. И мы тоже об этом говорим. Как мы можем поддержать страны, имеющие границу с Беларусью, и что мы можем сделать в целом, чтобы решить эту проблему гуманно?