Путешествие в зимнюю сказку – на Детской железной дороге курсирует «Новогодний экспресс»

Праздничные дни – время, когда особенно хочется дарить детям радость и веру в чудо. Новогоднее настроение продолжается там, где сказка оживает наяву, и в это путешествие можно отправиться всей семьей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Куда поехать, чтобы праздник запомнился надолго? Один из самых волшебных маршрутов предлагает Детская железная дорога. Здесь курсирует «Новогодний экспресс» – поезд, который везет не просто пассажиров, а мечты. В сказочную поездку вместе с ним отправилась и Диана Головач.

Диана Головач, корреспондент:

Время чудес наступило. И чтобы ощутить волшебство, достаточно верить и мечтать. Готов перенести в сказку и этот необычный поезд. Новогодний состав с ветерком прокатит каждого. Поехали... Это не просто поездка из точки А в точку Б. А целое волшебное путешествие. Со специальными билетами, настоящими юными проводниками и машинистами. Все по-взрослому. А сопровождают гостей сказочные, знакомые с детства персонажи.

За безопасность и комфорт этого сказочного маршрута отвечают юные железнодорожники. Соответствующая форма, выправка и улыбка на лице. Они прошли серьезную подготовку, сдали профессиональные экзамены на соответствие той или иной категории.

Сергей Гриб, проводник поезда «Новогодний экспресс» Детской железной дороги имени К.С. Заслонова:

Быть проводником «Новогоднего экспресса» – это очень весело, познавательно. И главное – чтобы было весело детям и взрослым. Путешествие длится чуть больше часа, но главная интрига ждет на остановке, когда полпути пройдено. Здесь, на лесной поляне, главные герои – Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой и шумной свитой. Они рады каждому юному гостю. И не несмотря на отсутствие снега, создают волшебное настроение.