Авдонин о беженцах на границе: «Кризис-то будет разрешён в любом случае, а отношение к этим политическим элитам будет совершенно иное»

Новости Беларуси. Причины миграционного кризиса очевидны. И как бы это жестоко не звучало, но беженцы всего лишь пешки в дипломатической игре. Несколько десятилетий коллективный Запад навязывал ближневосточным народам свою демократию. Ливия, Ирак, Сирия – ни одна из этих стран не выиграла от международной экспансии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И теперь несчастные граждане этих государств остались у разбитого корыта. Их лидеры убиты, территории разрушены, а люди вынуждены бежать. Вучич о кризисе с беженцами на границе: надеюсь, что пройдут переговоры и все проблемы будут решены мирным путем – читайте здесь.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

И Евросоюз, и Российская Федерация, и Республика Беларусь будут ориентированы на мирное разрешение данного конфликта. Ну а лимитрофные государства, Польша, страны Балтии окажутся просто той стороной, которую очень легко использовали в этом конфликте. Вновь они будут восприниматься как те страны, которые не принимают никаких решений, не являются самостоятельными и выполняют исключительно указания со стороны. Поэтому важно осознавать, что кризис-то будет разрешен в любом случае, а отношение к этим политическим элитам будет совершенно иное.