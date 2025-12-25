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Вместо оленьей упряжки – танк! Как встречают Новый год на «Линии Сталина»?

25 декабря 2025 17:10
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Новый год в необычном формате – на «Линии Сталина» открылась уникальная военная резиденция Деда Мороза. Волшебный генерал, как и положено настоящему офицеру, прибыл к гостям на танке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Подарки здесь раздавали не просто так – чтобы их получить, нужно было пройти настоящие испытания: раскодировать шифр или попасть в цель из пневматики. Есть в резиденции и своя «Капсула желаний» – из старой артиллерийской гильзы.

За праздничной магией генерала Мороза и необычными приключениями его гостей наблюдал Даниил Дроботов.

Вместо оленьей упряжки – танк! Как встречают Новый год на «Линии Сталина»?-2

Даниил Дроботов, корреспондент:
Вместо оленьей упряжки свирепый танк, а в качестве салюта артиллерийские залпы. Здесь, на «Линии Сталина», Новый год встречают по-особому.

Вместо оленьей упряжки – танк! Как встречают Новый год на «Линии Сталина»?-4

Громко и ярко на легендарном Т-50 въезжает в свою резиденцию военный Дед Мороз. Хотя правильнее будет сказать – генерал Мороз. 

Вместо оленьей упряжки – танк! Как встречают Новый год на «Линии Сталина»?-6

Резиденция сказочного волшебника больше напоминает военный объект. Чтобы увидеть Деда Мороза, нужно пройти новогодние учения. Необходимо раскодировать шифр, попасть в цель из пневматики, подбить вражеский танк, а также отыскать пароль. 

Вместо оленьей упряжки – танк! Как встречают Новый год на «Линии Сталина»?-8

Дедушка Мороз со Снегурочкой тут особенные, поэтому и приезжают гости. Дедушка Мороз военный. Детишки смотрят и радуются, что мир у нас.

Далее смотрите в видео.

# Новый год

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