Вместо оленьей упряжки – танк! Как встречают Новый год на «Линии Сталина»?

Новый год в необычном формате – на «Линии Сталина» открылась уникальная военная резиденция Деда Мороза. Волшебный генерал, как и положено настоящему офицеру, прибыл к гостям на танке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подарки здесь раздавали не просто так – чтобы их получить, нужно было пройти настоящие испытания: раскодировать шифр или попасть в цель из пневматики. Есть в резиденции и своя «Капсула желаний» – из старой артиллерийской гильзы.