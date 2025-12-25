Вместо оленьей упряжки – танк! Как встречают Новый год на «Линии Сталина»?
Новый год в необычном формате – на «Линии Сталина» открылась уникальная военная резиденция Деда Мороза. Волшебный генерал, как и положено настоящему офицеру, прибыл к гостям на танке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подарки здесь раздавали не просто так – чтобы их получить, нужно было пройти настоящие испытания: раскодировать шифр или попасть в цель из пневматики. Есть в резиденции и своя «Капсула желаний» – из старой артиллерийской гильзы.
За праздничной магией генерала Мороза и необычными приключениями его гостей наблюдал Даниил Дроботов.
Даниил Дроботов, корреспондент:
Вместо оленьей упряжки свирепый танк, а в качестве салюта артиллерийские залпы. Здесь, на «Линии Сталина», Новый год встречают по-особому.
Громко и ярко на легендарном Т-50 въезжает в свою резиденцию военный Дед Мороз. Хотя правильнее будет сказать – генерал Мороз.
Резиденция сказочного волшебника больше напоминает военный объект. Чтобы увидеть Деда Мороза, нужно пройти новогодние учения. Необходимо раскодировать шифр, попасть в цель из пневматики, подбить вражеский танк, а также отыскать пароль.
Дедушка Мороз со Снегурочкой тут особенные, поэтому и приезжают гости. Дедушка Мороз военный. Детишки смотрят и радуются, что мир у нас.
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