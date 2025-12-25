Беларусь не экономит на здоровье людей – как формировалась система медпомощи в стране

Современная медицинская техника, которая сегодня приходит в районы, – это не разовая акция и не отдельный проект. Это часть выстроенной государственной политики, где инвестиции в здравоохранение напрямую работают на результат – сохранение жизни и здоровья людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно поэтому Беларусь сегодня занимает одно из ведущих мест в мире по доступности и качеству медицинской помощи. И речь не только о новых автомобилях скорой помощи или современном оборудовании, но и о масштабных инфраструктурных решениях, которые меняют медицину на десятилетия вперед. Как выстраивалась система медицинской помощи в стране, какие технологии сегодня спасают тысячи жизней и почему белорусская модель здравоохранения стала предметом внимания за рубежом – в нашем сюжете.

Эти кадры, сделанные в 1999 году, вошли в историю здравоохранения. Именно с этого неожиданного визита Президента в больницу Червенского района начался новый этап развития белорусской медицины. Тогда это был сигнал к действию. Сегодня медучреждений с таким острым диагнозом системной ветхости и «старости» в стране больше нет. Беларусь занимает одно из ведущих мест в мире по доступности и качеству медицинских услуг.

В кабинете главного врача Могилевской областной больницы всего пять фотографий. В них отражен путь, который изменил судьбы тысяч людей. Вот 2020 год – один из самых сложных периодов. Больница в считаные дни стала инфекционным госпиталем на 650 коек для больных с коронавирусной инфекцией. В самый разгар борьбы сюда приехал глава государства, чтобы увидеть все своими глазами. И здесь, среди палат «красной зоны», было принято стратегическое решение: строить современный кардиоцентр.

Беларусь никогда не экономила на здоровье людей. Мы с детства знаем, что врач приедет к больному ребенку ночью, с острой болью тебя примут оперативно, что самое сложное лечение – это право, а не привилегия. Для нас это норма, в то время как почти половина жителей Евросоюза вынуждены месяцами ждать приема у врача-специалиста в государственной системе или идти в частные клиники, где та же консультация стоит до 200 евро, анализ крови – 500, УЗИ – 250. Не перекладывать стоимость здоровья на счета пациентов, а инвестировать в скорость, технологии и жизнь – делая их доступными для каждого, независимо от места жительства и дохода. Это про белорусскую медицину.

Татьяна Недведская, заместитель главного врача Могилевской клинической больницы скорой медицинской помощи:

Современные архитектурно-планировочные решения дают нам возможность принять сразу до четырех машин скорой помощи, доставляющих пациентов, выгрузить их непосредственно под крышей в любую погоду и затем в приемном отделении сразу разделить их на три потока: это зеленый, желтый и красный. Красный – это пациенты в критическом состоянии.