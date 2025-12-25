Белорусские католики празднуют Рождество. Как в Будславе встретили праздник?

Со вчерашнего вечера и весь этот день – в костелах по всей стране звучат праздничные литургии. Одним из главных центров притяжения паломников в этот день стал Будслав, духовная жемчужина Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно здесь, в костеле Вознесения Пресвятой Девы Марии, находится чудотворная икона Божией Матери, к которой верующие приходят с молитвой уже не одно столетие. Как сегодня проходит рождественская служба в Будславе – репортаж Эллы Маркевич.

Божественная литургия в этот рождественский день отличается особой торжественностью и проходит в каждом костеле нашей стране. Тысячи верующих спешат помолиться о мире и здоровье для себя и своих близких. Вспоминают евангельское событие, изменившее ход истории, рождение младенца Иисуса. Для многих посещение рождественской службы – это уже добрая семейная традиция.

Сённяшняе свята яднае сем'і, людзей. Учора было людзей яшчэ болей.

Одно из главных мест для паломников в этот рождественский день – костел Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе. Это духовная жемчужина. В этом году святыня стала центром католицизма Беларуси. Поток верующих сюда не иссякает веками.

Элла Маркевич, корреспондент:

Именно здесь находится чудотворная икона Божией Матери, написанная в конце 16 века. Первое документально подтвержденное исцеление произошло в 1617 году. Сегодня, как и столетия назад, люди преодолевают сотни километров, чтобы на несколько мгновений остановиться здесь в тихой молитве. А летом Будславский фест, занесенный в список нематериального наследия ЮНЕСКО, собирает тысячи верующих. Они идут сюда крестным ходом на протяжении нескольких дней.

В костеле особая торжественная атмосфера. Все украшено с любовью руками самих прихожан. У алтаря разместился вертеп – сцена Рождества. Этой трогательной традиции уже около восьми столетий, но ее ценность неизменна. Храм в Будславе принимает верующих со всех уголков Беларуси. Читайте здесь.

Оживающие страницы Святого Евангелия. После праздничной литургии – рождественские представления от детей

После праздничной службы в костеле все опять собираются за семейным столом, где постные блюда сменяются праздничными. Рождество Христово – это время, когда особенно чувствуется та самая Божья благодать, что спускается в каждый дом.

З дзяцінства традыцыя такая, дзеці збіраюцца дома, садзімся за стол. Вельмі прыемнае свята, з Богам у думках. Просім у Госпада Бога для сем'яў, для дзяцей, здароўя просім, міру на зямлі, усяго самага лепшага.