Почему Беларусь такая чистая и как сделать ещё лучше? Выясняли эксперты ток-шоу
Постзимняя перезагрузка! Как сделать субботники общественным трендом? Почему благоустройство – имиджевый мейкап для всей Беларуси? Что с дорогами? Где гладь, а где асфальтобетонное сито? Каким образом исправить ситуацию? Лоск и наведение порядка на земле – разговор по существу! На площадке ток-шоу состоялась дискуссия о весенней зачистке.
Нужны ли штрафы за неправильный выброс мусора?
Кирилл Казаков, СТВ:
Штрафы. Люди говорили: надо реально штрафовать. Так, чтобы на камерах было видно, еще как-то. Вы как руководитель города готовы к тому, чтобы просто-напросто взять и реально штрафовать людей за то, что они не убирают за собой? Особенно это собачников касается. И все приводят пример: есть Сингапур, там жвачку бросил – тебя штрафуют. Может, и у нас надо?
Сергей Лободинский, председатель Брестского городского исполнительного комитета:
Откровенно сказать, да, потому что сначала кнутом, а потом пряником ты будешь получать желаемый результат. Я скажу по Бресту. Мы сегодня организовали с десяток мест для выгула собак, и они активно пользуются спросом. В периметре отдельных дворов, когда, бывает, на замечания тех же коммунальных служб иной раз посылают. Наверное, это некрасиво и по отношению к работнику, и в отношении той работы, которую он делает. В этой части считаю, что штрафы должны быть. Кроме того, у нас есть службы, которые за этим могут следить. Есть и охрана природы, и инспекция животного мира, и коммунальные службы. И достаточно камер, чтобы выявить нарушителя.
«Студотряды востребованы»
Кирилл Казаков:
У нас летом образуются студотряды, так называемые сервисные отряды, которые помогают убирать. Эта история помогает?
Виктор Довнар, начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Беларуси:
Студотряды востребованы. Если поначалу они шли для молодежи с трудом, потому что они не понимали, что это, сейчас они востребованы. По итогам 2023 года, почти 51,5 тысячи молодых людей отработали в студенческих отрядах. И они действительно почувствовали, что такое заработать своим трудом свою первую заработную плату. Многие ребята работают все лето. Да, есть перерывы, которые они должны соблюсти, но они работают и понимают.
Те ребята, которые работают уже не первый год, с удовольствием идут работать, зарабатывать деньги, даже если организуется студенческий отряд во время учебного процесса, для них сдвигаются учебные занятия либо они обучаются по индивидуальному плану. Они зарабатывают деньги.
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Как меняется подход людей, если они сами участвуют в благоустройстве?
Андрей Бекета, первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:
Как интересно меняется подход людей, когда они финансово участвуют в любой стройке, объекте либо делают что-то сами. Когда мы покупаем игровой комплекс, ставим на дворовую территорию, там сидит 20-летний ребенок и катается на качели, всем все равно. Как только какую-то часть этого комплекса купили жители, сразу же: ну-ну-ну, здесь не катайтесь, здесь не сломайте, здесь не ходите, аккуратненько пользуйтесь. Сразу же совершенно другой подход. Поэтому когда население участвует, совершенно меняется мировоззрение.
Алена Сырова, СТВ:
Можно ли мотивировать население помогать посильно?
Андрей Бекета:
Мы должны, во-первых, личным примером показывать и воспитывать своих детей. Надо заставлять, привлекать, воспитывать.
Желающих высадить деревья стало больше?
Алена Сырова:
Мне кажется, стало больше желающих высадить деревце. Есть инициатива у нас в городе, когда можно обратиться, расскажут, в каком районе города можно высадить какое деревце, где нуждается. Но возникает другой вопрос. Каждый хочет возле своего дома посадить.
Кирилл Казаков:
И обязательно березку. А там говорят: нельзя березку.
Алена Сырова:
А там тополь надо или липу какую-нибудь.
Валентин Шатравко, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Да, в Минске существует инициатива, которая называется «Зеленый двор вместе». Можно подать заявку на 112, записаться на посадку, и предоставят территорию. За март – 73 посажено дерева. Изъявили желание 112 человек, посадили 73.
Кирилл Казаков:
На 2-миллионный город это так себе.
Валентин Шатравко:
Я с вами полностью согласен, при том что на дворовых территориях планируется высадить свыше 4 тысяч деревьев и 22 тысячи кустарников. Фронт для этих работ предостаточен.
Есть ли проблемы в работе службы 115? Рассказал зампред Мингорисполкома.
Заварили все мусоропроводы! Что случилось?
Сергей Лободинский:
В рамках 115 у нас за последние полгода был небольшой всплеск по кооперативам, где мы закрыли мусоропроводы. Все заварили по городу. У нас сегодня 100-процентный сбор через контейнеры на улице. И люди пошумели. Где-то, понятно, неудобства. Тем не менее мы сегодня пришли к тому, что у нас увеличился сбор отходов вторички. И люди сегодня привыкли, что есть площадка, есть организованный график вывоза этого мусора. И это дисциплинирует, и это тоже не сразу приходит, это все со временем. К этому надо идти. Какие бы, наверное, нововведения ни были, они под собой будут иметь негатив или недовольство. Это приходит уже с осознанием того, что это лучше и выгоднее и для служб, и для граждан.
«Вовлекать население и работать во благо». Какие новшества ожидают систему ЖКХ в 2024-м?
Андрей Бекета:
Прежде всего, в Год качества мы займемся мониторингом наших всех заявок, более детальным рассмотрением, чтобы они выполнялись в срок и качественно. То есть это требует от нас государство, мы этим будем дальше заниматься. Будем дальше вовлекать наше население и работать во благо.
Алена Сырова:
Каким образом вовлекать? Надо уговаривать, убеждать, принуждать, наказывать, что делать? Какие варианты? Опять же, на личном примере, республиканский субботник, не секрет, глава государства привлекает журналистов в том числе для того, чтобы мы высаживали деревья. Но я думаю, что в компании главы государства, в желающих высадить деревья был бы каждый гражданин Беларуси. А вот проблема в том, что не каждый гражданин Беларуси знает, грубо говоря, руководителя своего района, местной администрации, даже где-то и мэра города. И если этот человек там скажет: идемте вместе со мной, будем там облагораживать территорию, то, может, и не пойдет вопрос возрастания авторитета, узнаваемости и так далее.
Андрей Бекета:
Здесь вопрос людей на местах, которыми мы также будем заниматься, чтобы и они шли к народу с соответствующей отдачей. Эти конкурсы и так далее, если люди приходят с желанием и финансированием участвовать в каком-то мероприятии, то, конечно же, на эту дворовую территорию, на этот жилой дом, прежде всего, будут они рассмотрены в ходе любых наших планов, и им уделится особое внимание. Поэтому будем реагировать, конечно же, как и реагировали, но в данном направлении.
«Есть негатив, а хорошего не показываем». Как в СМИ освещают проблемы ремонта?
Андрей Бекета:
Каждый год капитально ремонтируется более 1 600 дворовых территорий в жилых домах. Эта работа идет планомерно и ежегодно. Она выстроена. Дальше мы будем привлекать население, развивать это, но работа ведется. Когда мы говорим сегодня о СМИ, обратите внимание, сколько негатива в нашу сторону: здесь яма, здесь плохой асфальт. Мы видим, что есть негатив, а хорошего не показываем. Упрек в вашу сторону, что нужно показать, где сделано и как сделано.
Кирилл Казаков:
Я вам расскажу эту историю. Мы стараемся даже вот здесь, где-то критикуя, рассказывать о том, что делается. Почему? Потому что в 2020 году, если вы вспомните, целая политическая кампания была развернута именно на том, чтобы показать, что не доделано.
И получается, что вот эти люди, они как раз таки показывают покосившиеся заборы, ямы во дворах, незакрашенные надписи. Говорят: смотрите, а власть не дорабатывает. Вы все правильно говорите. Есть система, есть работа, есть метраж дорог, который мы делаем. Те, кто хотят с нами воевать, а мы идем в 25-й год, президентский год, они будут именно на это давить и по этому бить. И когда журналистам иногда говорят: не показывать. Куда не показывать? Давайте мы лучше расскажем, покажем.
Вы правильно говорите, кто-то не замечает. Журналисты стараются замечать. И у нас, знаете, как бывает, хорошее, оно просто привычно, а плохое – мы должны об этом рассказывать. Мы об этом и говорим: нам надо людей выводить на субботник, надо убирать, надо рассказывать, что это нужно делать. Но с другой стороны, чтобы просто многие понимали, в том числе и руководители на местах, что это, с одной стороны – местная локальная проблема, а с другой стороны – найдется человек, который из этой локальной проблемы потом начнет делать тебе политическую карьеру. Мы это просто уже проходили. И Президент тоже говорит: мелкотемья у нас нет.
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