Почему Беларусь такая чистая и как сделать ещё лучше? Выясняли эксперты ток-шоу

Постзимняя перезагрузка! Как сделать субботники общественным трендом? Почему благоустройство – имиджевый мейкап для всей Беларуси? Что с дорогами? Где гладь, а где асфальтобетонное сито? Каким образом исправить ситуацию? Лоск и наведение порядка на земле – разговор по существу! На площадке ток-шоу состоялась дискуссия о весенней зачистке. Нужны ли штрафы за неправильный выброс мусора? Кирилл Казаков, СТВ:

Штрафы. Люди говорили: надо реально штрафовать. Так, чтобы на камерах было видно, еще как-то. Вы как руководитель города готовы к тому, чтобы просто-напросто взять и реально штрафовать людей за то, что они не убирают за собой? Особенно это собачников касается. И все приводят пример: есть Сингапур, там жвачку бросил – тебя штрафуют. Может, и у нас надо?

Сергей Лободинский, председатель Брестского городского исполнительного комитета:

Откровенно сказать, да, потому что сначала кнутом, а потом пряником ты будешь получать желаемый результат. Я скажу по Бресту. Мы сегодня организовали с десяток мест для выгула собак, и они активно пользуются спросом. В периметре отдельных дворов, когда, бывает, на замечания тех же коммунальных служб иной раз посылают. Наверное, это некрасиво и по отношению к работнику, и в отношении той работы, которую он делает. В этой части считаю, что штрафы должны быть. Кроме того, у нас есть службы, которые за этим могут следить. Есть и охрана природы, и инспекция животного мира, и коммунальные службы. И достаточно камер, чтобы выявить нарушителя. «Студотряды востребованы» Кирилл Казаков:

У нас летом образуются студотряды, так называемые сервисные отряды, которые помогают убирать. Эта история помогает?

Виктор Довнар, начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Беларуси:

Студотряды востребованы. Если поначалу они шли для молодежи с трудом, потому что они не понимали, что это, сейчас они востребованы. По итогам 2023 года, почти 51,5 тысячи молодых людей отработали в студенческих отрядах. И они действительно почувствовали, что такое заработать своим трудом свою первую заработную плату. Многие ребята работают все лето. Да, есть перерывы, которые они должны соблюсти, но они работают и понимают. Те ребята, которые работают уже не первый год, с удовольствием идут работать, зарабатывать деньги, даже если организуется студенческий отряд во время учебного процесса, для них сдвигаются учебные занятия либо они обучаются по индивидуальному плану. Они зарабатывают деньги. Читайте также: Худшие и лучшие – где посмотреть рейтинг по благоустройству белорусских городов? Почему невозможно отремонтировать все дороги одновременно? Ответил замминистра ЖКХ Мы стремимся, чтобы субботники были тематические – заместитель председателя Мингорисполкома Как меняется подход людей, если они сами участвуют в благоустройстве?

Андрей Бекета, первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

Как интересно меняется подход людей, когда они финансово участвуют в любой стройке, объекте либо делают что-то сами. Когда мы покупаем игровой комплекс, ставим на дворовую территорию, там сидит 20-летний ребенок и катается на качели, всем все равно. Как только какую-то часть этого комплекса купили жители, сразу же: ну-ну-ну, здесь не катайтесь, здесь не сломайте, здесь не ходите, аккуратненько пользуйтесь. Сразу же совершенно другой подход. Поэтому когда население участвует, совершенно меняется мировоззрение. Алена Сырова, СТВ:

Можно ли мотивировать население помогать посильно? Андрей Бекета:

Мы должны, во-первых, личным примером показывать и воспитывать своих детей. Надо заставлять, привлекать, воспитывать. Желающих высадить деревья стало больше? Алена Сырова:

Мне кажется, стало больше желающих высадить деревце. Есть инициатива у нас в городе, когда можно обратиться, расскажут, в каком районе города можно высадить какое деревце, где нуждается. Но возникает другой вопрос. Каждый хочет возле своего дома посадить. Кирилл Казаков:

И обязательно березку. А там говорят: нельзя березку. Алена Сырова:

А там тополь надо или липу какую-нибудь.

Валентин Шатравко, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Да, в Минске существует инициатива, которая называется «Зеленый двор вместе». Можно подать заявку на 112, записаться на посадку, и предоставят территорию. За март – 73 посажено дерева. Изъявили желание 112 человек, посадили 73. Кирилл Казаков:

На 2-миллионный город это так себе. Валентин Шатравко:

Я с вами полностью согласен, при том что на дворовых территориях планируется высадить свыше 4 тысяч деревьев и 22 тысячи кустарников. Фронт для этих работ предостаточен. Есть ли проблемы в работе службы 115? Рассказал зампред Мингорисполкома. Заварили все мусоропроводы! Что случилось?

Сергей Лободинский:

В рамках 115 у нас за последние полгода был небольшой всплеск по кооперативам, где мы закрыли мусоропроводы. Все заварили по городу. У нас сегодня 100-процентный сбор через контейнеры на улице. И люди пошумели. Где-то, понятно, неудобства. Тем не менее мы сегодня пришли к тому, что у нас увеличился сбор отходов вторички. И люди сегодня привыкли, что есть площадка, есть организованный график вывоза этого мусора. И это дисциплинирует, и это тоже не сразу приходит, это все со временем. К этому надо идти. Какие бы, наверное, нововведения ни были, они под собой будут иметь негатив или недовольство. Это приходит уже с осознанием того, что это лучше и выгоднее и для служб, и для граждан. «Вовлекать население и работать во благо». Какие новшества ожидают систему ЖКХ в 2024-м?

Андрей Бекета:

Прежде всего, в Год качества мы займемся мониторингом наших всех заявок, более детальным рассмотрением, чтобы они выполнялись в срок и качественно. То есть это требует от нас государство, мы этим будем дальше заниматься. Будем дальше вовлекать наше население и работать во благо. Алена Сырова:

Каким образом вовлекать? Надо уговаривать, убеждать, принуждать, наказывать, что делать? Какие варианты? Опять же, на личном примере, республиканский субботник, не секрет, глава государства привлекает журналистов в том числе для того, чтобы мы высаживали деревья. Но я думаю, что в компании главы государства, в желающих высадить деревья был бы каждый гражданин Беларуси. А вот проблема в том, что не каждый гражданин Беларуси знает, грубо говоря, руководителя своего района, местной администрации, даже где-то и мэра города. И если этот человек там скажет: идемте вместе со мной, будем там облагораживать территорию, то, может, и не пойдет вопрос возрастания авторитета, узнаваемости и так далее. Андрей Бекета:

Здесь вопрос людей на местах, которыми мы также будем заниматься, чтобы и они шли к народу с соответствующей отдачей. Эти конкурсы и так далее, если люди приходят с желанием и финансированием участвовать в каком-то мероприятии, то, конечно же, на эту дворовую территорию, на этот жилой дом, прежде всего, будут они рассмотрены в ходе любых наших планов, и им уделится особое внимание. Поэтому будем реагировать, конечно же, как и реагировали, но в данном направлении. «Есть негатив, а хорошего не показываем». Как в СМИ освещают проблемы ремонта? Андрей Бекета:

Каждый год капитально ремонтируется более 1 600 дворовых территорий в жилых домах. Эта работа идет планомерно и ежегодно. Она выстроена. Дальше мы будем привлекать население, развивать это, но работа ведется. Когда мы говорим сегодня о СМИ, обратите внимание, сколько негатива в нашу сторону: здесь яма, здесь плохой асфальт. Мы видим, что есть негатив, а хорошего не показываем. Упрек в вашу сторону, что нужно показать, где сделано и как сделано.