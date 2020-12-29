«Это мотивирует». Что говорят воспитанники Детского городка, к которым приехали знаменитые спортсмены Беларуси?

Новости Беларуси. По всей стране продолжается благотворительная акция «Наши дети», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Ее участники – это представители разных организаций, которые приезжают в детские интернаты, дома семейного типа, больницы.

Так, 29 декабря делегация Национального олимпийского комитета посетила Детский городок Ленинского района Минска. Здесь живут ребята, которые остались без попечения родителей. Гости – а это олимпийские чемпионы – гребцы братья Богдановичи, борец греко-римского стиля Камандар Маджидов, призеры международных стартов прыгун в высоту Максим Недосеков и прыгунья в длину Анастасия Мирончик-Иванова – привезли ребятам подарки. Это и спортивный инвентарь, и различные полезные бытовые приборы. Виктор Лукашенко в Детском городке Минска: «Видишь радость этих детей и понимаешь, что однозначно такие акции нужно проводить»

В этом детском городке проживают несколько ребят, которые профессионально занимаются спортом. Так, например, неоднократный чемпион страны по греко-римской борьбе Илья Шумчик признался, что особенно ждал приезда Камандара Маджидова, а игрок волейбольной команды «МАПИД» Станислав Погоцкий отметил, что ему было просто приятно находиться рядом с именитыми спортсменами.

Илья Шумчик, воспитанник Детского городка, чемпион Беларуси по борьбе (110 кг):

Конечно же, ждал олимпийского чемпиона в Сеуле Камандара Бафалиевича Маджидова. Делятся жизненным опытом, стремлением к победе своим. Это мотивирует дальше идти к своей цели.

Станислав Погоцкий, воспитанник Детского городка, игрок ВК «МАПИД»:

Все люди такие уважаемые, что сказать, что кого-то конкретно ждал, я не могу. Со всеми приятно и пообщаться, и просто присутствовать рядом с такими людьми. Моя основная цель в жизни – добиться хорошего уровня в своем спорте, потому что я люблю это дело и мне нравится в нем развиваться, тренироваться. Я люблю эту работу, я люблю это хобби.