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Есть ли проблемы в работе службы 115? Рассказал зампред Мингорисполкома

01 апреля 2024 16:35
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Постзимняя перезагрузка! Как сделать субботники общественным трендом? Почему благоустройство – имиджевый мейкап для всей Беларуси? Что с дорогами? Где гладь, а где асфальтобетонное сито? Каким образом исправить ситуацию? Лоск и наведение порядка на земле – разговор по существу! На площадке ток-шоу – дискуссия о весенней зачистке.

Есть ли проблемы в работе службы 115? Рассказал зампред Мингорисполкома-1

Алена Сырова, СТВ:
Извечная проблема – наши дороги. В прошлом году, в преддверии весеннего сезона рассуждали на тему: каким образом помогать государству, может быть, акцентировать внимание, где что-то залатать? Я как обычный гражданин в прошлом году обращалась на 115 несколько раз. Скажу честно, реакция последовала только после того, как я обратилась напрямую в администрацию района. В этом году провожу такой же эксперимент. Тоже обратилась на 115, пока тишина. Мы ведь понимаем, что при желании можно дозвониться, пойти на самый верх и решить свой вопрос. Но это показывает, что где-то сбоит система. Где?

Есть ли проблемы в работе службы 115? Рассказал зампред Мингорисполкома-4

Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:
Сложно сказать. Если мы звоним на 115, мы прекрасно понимаем и даем себе отчет, что там операторы. Оператор может неправильно понять проблему, да, он переспросит, но есть определенные звенья цепи. Пока дойдет до исполнителя, там могут все перековеркать непонятным образом. Это мое предположение. Что касается дорог, которые вы обозначили, для информации: у нас вообще в Минске 1 377 улиц, площадь которых составляет порядка 20 миллионов квадратов. И одномоментно или в течение недели мы эти ямочные ремонты делать не можем. При всем желании. Мы тоже проводили эксперимент в части полной замены покрытия и там, где латали. За эту зиму у нас было порядка 100 переходов через 0. Плюс осадки. Есть определенные дефекты в улично-дорожной сети. Поэтому там, где полная была замена покрытия, там оно сработало хорошо. Там, где есть такие вот определенные моменты, ну, на таком объеме, к большому сожалению, есть проблема, эти заявки, которые поступают, не получается их реализовать.

Алена Сырова, СТВ:
Лучше напрямую? Зачем тогда посредник? 

Олег Корзун:
Не всегда информация доходит, как хотелось бы. Посредник... Задать вам вопрос в области инженерии, навряд ли вы можете ответить. Или в электрике, в энергоснабжении. И здесь такая ситуация может произойти. Что касается оператора контакт-центра, нужно переспросить, уточнить, где эта точка расположена. Достаточно жестко мы реагируем на невыполнение или несвоевременное выполнение заявок.

Мы стремимся, чтобы субботники были тематические – заместитель председателя Мингорисполкома. Подробности

# ЖКХ # общество # Алена Сырова # Олег Корзун

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