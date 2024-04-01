Мы стремимся, чтобы субботники были тематические – заместитель председателя Мингорисполкома

Постзимняя перезагрузка! Как сделать субботники общественным трендом? Почему благоустройство – имиджевый мейкап для всей Беларуси? Что с дорогами? Где гладь, а где асфальтобетонное сито? Каким образом исправить ситуацию? Лоск и наведение порядка на земле – разговор по существу! На площадке ток-шоу – дискуссия о весенней зачистке.

Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:

Что касается Минска, мы уже три субботника провели. Мы стремимся к тому, чтобы заинтересовать детей, чтобы эти субботники были тематические. Мы привлекаем Госавтоинспекцию, МЧС, «Фауну города», «Спецкоммунавтотранс», которые занимаются отходами. И в то же время показываем в период проведения субботников различного рода мероприятия.