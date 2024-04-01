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Мы стремимся, чтобы субботники были тематические – заместитель председателя Мингорисполкома

01 апреля 2024 16:01
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Постзимняя перезагрузка! Как сделать субботники общественным трендом? Почему благоустройство – имиджевый мейкап для всей Беларуси? Что с дорогами? Где гладь, а где асфальтобетонное сито? Каким образом исправить ситуацию? Лоск и наведение порядка на земле – разговор по существу! На площадке ток-шоу – дискуссия о весенней зачистке.

Мы стремимся, чтобы субботники были тематические – заместитель председателя Мингорисполкома-1

Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:
Что касается Минска, мы уже три субботника провели. Мы стремимся к тому, чтобы заинтересовать детей, чтобы эти субботники были тематические. Мы привлекаем Госавтоинспекцию, МЧС, «Фауну города», «Спецкоммунавтотранс», которые занимаются отходами. И в то же время показываем в период проведения субботников различного рода мероприятия.

# Субботники в Беларуси # общество # Олег Корзун

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